Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü için 7 görüşme!

Milli Takım'ın genç yaş kategorileri için 7 teknik adam ile masaya oturuldu. Hedef aynı felsefe ile ilerlemek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü için 7 görüşme!
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10 Mart 2023 12:13
Tolunay Kafkas'ın görevine son verilmesinin ardından teknik adam arayışlarını sürdüren TFF yönetimi, listesindeki Arda Turan, Volkan Demirel ve Ömer Erdoğan'ı rafa kaldırdı.

Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un gözetiminde dün Riva'da 7 isim ile görüşme yapıldı. Milli takımların genç yaş kategorileri için Levent Sürme'nin yanı sıra Tuncay Şanlı, Mehmet Topal, Uğur İnceman, Sabri Sarıoğlu gibi isimlerle tek tek görüşüldü.

En küçük yaş gruplarından başlayacak A Takım'a kadar aynı felsefede ilerlenmesi hedefi ile başlayan değişim için hareket edilecek.

KARAR BÜYÜKEKŞİ'DE

Görüşmelerin tamamlanması sonrasında raporlar, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye verilecek ve son karar için beklenecek.

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