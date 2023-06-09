Ümit Milli Takım kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 17 Haziran Cumartesi günü Azerbaycan ve 20 Haziran Salı günü Bosna Hersek ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 11 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak.



Milliler, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda A Grubu'nda İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Norveç, Letonya ve San Marino ile eleme grubu maçları yapacak. Turnuvaya hazırlık niteliği taşıyan özel karşılaşmalar öncesinde teknik direktör Levent Sürme'nin aday kadroya davet ettiği isimler şöyle:



Doğan Alemdar (Rennes), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Jankat Yılmaz, Emin Bayram, Kazımcan Karataş (Galatasaray), Serdar Saatçı (Braga), Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor), Uğur Kaan Yıldız (Göztepe), Ravil Tagir (Westerlo), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ayberk Karapo, Metehan Baltacı (Manisa FK), Emirhan İlkhan (Sampdoria), Cem Türkmen (Austria Lustenau), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Kenan Yıldız (Juventus), Aksel Baran Potur (Moss FK), Emircan Gürlük (Altınordu), Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor), Erencan Yardımcı (Corendon Alanyaspor), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtjylland)





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