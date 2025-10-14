14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
0-07'
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
0-06'
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
0-07'
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
0-07'
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
0-07'
14 Ekim
İtalya-İsrail
0-05'
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-07'
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Ümit Milli Takım'da Semih Kılıçsoy'un röveşatası galibiyete yetmedi!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında U21 Milli Takımımız, deplasmanda Macaristan ile 1-1 berabere kaldı.

calendar 14 Ekim 2025 21:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: TFF
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında U21 Milli Takımımız, deplasmanda Macaristan'a konuk oldu.

Hidegkuti Nandor Stadion'da oynan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada Milli Takımımızın golünü 6. dakikada şık bir röveşata ile Semih Kılıçsoy attı. Macaristan'ın golü 14. dakikada Zalan Vansca'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Ümit Milli Takımımız, gruptaki puanını 5'e çıkarttı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Macaristan ise 3 puan ile sondan ikinci oldu.

Grupta gelecek hafta Milli Takımımız, Ukrayna'yı ağırlayacak. Macaristan, Hırvatistan'ı konuk edecek. 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
