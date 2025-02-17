Ümit Milli Futbol Takımı'nın maç programı açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki maç programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın maç programı açıklandı
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17 Şubat 2025 22:05
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki maç programı belli oldu.  Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre genç millilerin, H Grubu'nda oynayacağı müsabakalar 9 Eylül'de başlayacak ve 6 Ekim 2026'da tamamlanacak.

Karşılaşmaların oynanacağı statlar ve başlama saatleri sonra duyurulacak.

Ay-yıldızlı ekibin elemelerdeki maç programı şöyle:

9 Eylül: Türkiye-Hırvatistan

10 Ekim: Türkiye-Litvanya

14 Ekim: Macaristan-Türkiye

14 Kasım: Türkiye-Ukrayna

18 Kasım: Litvanya-Türkiye

31 Mart 2026: Hırvatistan-Türkiye

26 Eylül 2026: Ukrayna-Türkiye

6 Ekim 2026: Türkiye-Macaristan

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