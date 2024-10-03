Uluslararası Kadınlar Su Topu Turnuvası, İzmir'de başlıyor

Uluslararası Kadınlar Su Topu Turnuvası, 4 Ekim Cuma günü İzmir'de başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Uluslararası Kadınlar Su Topu Turnuvası, İzmir'de başlıyor
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03 Ekim 2024 14:41
İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde düzenlenecek Uluslararası Kadınlar Su Topu Turnuvası, 4 Ekim Cuma günü İzmir'de başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek Kültürpark Celal Atik Yüzme Havuzu'ndaki turnuvaya İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Yunanistan temsilcileri Olympiakos, Pekev ve Chania katılacak.

Çok önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapacaklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Evangelos Pateros, "Yunanistan ve Türk takımları bu turnuvada boy gösterecek. Challenger Cup hazırlıkları öncesinde tüm takımlar ciddi hazırlık maçlarına çıkacak." ifadelerini kullandı.

Turnuvada 4 Ekim'deki maç programı şöyle:

11.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor A-İzmir Büyükşehir Belediyespor B

12.30 Olympiakos-Pekev

18.45 İzmir Büyükşehir Belediyespor A-Olympiakos

20.15 Chania-Pekev

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