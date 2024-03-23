Uluslararası 5. Edirne Kupası yarışlarında Türkiye rekoru kırıldı

Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası yarışlarında Türkiye rekoru kırıldı. Can Acar, 26.15'lik derecesiyle 15,16 ve 17 yaş rekorunu elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Uluslararası 5. Edirne Kupası yarışlarında Türkiye rekoru kırıldı
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23 Mart 2024 15:22
Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası yarışlarında Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Moldova, Portekiz, Azerbaycan ve Lübnan'dan sporcuların katılımıyla Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalar devam ediyor.

Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası'nın Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde Can Acar 50 metre sırtüstü erkekler kategorisinde 26.15'lik derecesi ile 15,16 ve 17 yaş yeni Türkiye rekoru kırdı.

Müsabakalar çeşitli kategorilerdeki yarışlarla sürüyor.

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