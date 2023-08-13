Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi

2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi. Ev sahibi Sakarya ekibi, turnuvayı averajla şampiyon tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi
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13 Ağustos 2023 16:00
2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın son maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 37-25 yendi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü ve son gününde Sakarya ve Konya takımları karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 16-13 Sakarya Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde de sahaya ağırlığını koyan Sakarya ekibi, mücadeleden 37-25'lik skorla üstün ayrıldı.

Turnuvada Beykoz Belediyespor ile birer galibiyet ve mağlubiyete sahip olan Sakarya temsilcisi, averajla şampiyonluğa ulaştı.

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