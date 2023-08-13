Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi

2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın son maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 37-25 yendi.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü ve son gününde Sakarya ve Konya takımları karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 16-13 Sakarya Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde de sahaya ağırlığını koyan Sakarya ekibi, mücadeleden 37-25'lik skorla üstün ayrıldı.
Turnuvada Beykoz Belediyespor ile birer galibiyet ve mağlubiyete sahip olan Sakarya temsilcisi, averajla şampiyonluğa ulaştı.
Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü ve son gününde Sakarya ve Konya takımları karşılaştı.
Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 16-13 Sakarya Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde de sahaya ağırlığını koyan Sakarya ekibi, mücadeleden 37-25'lik skorla üstün ayrıldı.
Turnuvada Beykoz Belediyespor ile birer galibiyet ve mağlubiyete sahip olan Sakarya temsilcisi, averajla şampiyonluğa ulaştı.