Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası sona erdi

2. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın son maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 37-25 yendi.



Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü ve son gününde Sakarya ve Konya takımları karşılaştı.



Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısı 16-13 Sakarya Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde de sahaya ağırlığını koyan Sakarya ekibi, mücadeleden 37-25'lik skorla üstün ayrıldı.



Turnuvada Beykoz Belediyespor ile birer galibiyet ve mağlubiyete sahip olan Sakarya temsilcisi, averajla şampiyonluğa ulaştı.



