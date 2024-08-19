Arnavut asıllı Avustralyalı ultra maraton yüzücüsü Eva Buzo, İtalya ile Arnavutluk arasındaki Otranto Boğazı'nı 34 saatte yüzerek geçti.



İtalya'nın Lecce şehrine bağlı San Foca'dan yüzmeye başlayan Buzo, yaklaşık 92 kilometrelik mesafeyi 34 saatte yüzerek Otranto Boğazı'nı geçti ve Arnavutluk'un Avlonya şehrine bağlı Karaburun Yarımadası'na ulaştı.



Buzo'ya zorlu yolculuğunda 2 balıkçı tekneyle eşlik etti. Arnavut asıllı kadın yüzücü, 34 saat boyunca hiçbir sağlık sorunu yaşamadı.



Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ultra maraton yüzücüsü Buzo'yu tebrik etti.



Rama, paylaşımında, "Eva Buzo'nun hikayesi gerçekten etkileyici. Arnavut avukat, İtalya kıyılarından Avlonya'ya kadar 92 kilometre yüzerek çok etkileyici bir rekora imza attı." ifadelerini kullandı.



Buzo, geçen yıl da Otranto Boğazı'nı yüzerek geçmeyi denemiş ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle başarılı olamamıştı.



Öte yandan, Arnavutluk basınına göre Eva Buzo, tarihte İtalya'dan Arnavutluk'a yüzerek geçen ilk kadın sporcu oldu.





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