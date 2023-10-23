Uli Höeness: "Böyle ofsayt kuralı olmaz"

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Höeness, VAR kararları ile ilgili tepkili bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Uli Höeness: 'Böyle ofsayt kuralı olmaz'
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23 Ekim 2023 12:33
Son güncelleme 23 Ekim 2023 12:34
Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Höeness, VAR kararlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Höeness yaptığı açıklamada, "VAR gelirken 'Büyük hataları engelleyecek' dediler. Ancak, futbolcunun tırnağı ofsaytta ise golü iptal ediyorlar. Tırnak ucu kadar ofsayt büyük hata mı? Eskiden gol atılırdı, sevinirdik. Şimdi sevinebilmek için 5 dakika hakemin orta yuvarlağı göstermesini bekliyoruz. Böyle olmaz." dedi.

Höeness ayrıca, "Bir oyuncu açıkça ofsayttaysa bayrağı kaldırın. Kural, 'İlk başta kaldırılmaz' diyor ama iki müdahale ile belki de oyuncular çapraz bağını kopartacak. Gerçekten değişik bir karar." ifadelerini kullandı.

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