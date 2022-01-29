'Uğurcan Çakır sezon sonu Avrupa'da' iddiası

Milliyet gazetesi yazarı Cemal Ersen, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda Avrupa'ya gideceğini öne sürdü. Ersen'in yazısının tamamını okumak için Milliyet gazetesini satın alabilirsiniz.



İşte Cemal Ersen'in yazısındaki o bölüm:



"Uğurcan Çakır. Tartışmasız Türkiye'nin en iyi kalecisi.



Avrupa'da ilk beşe girer. Genç, yetenekli ve sürekli kendini geliştiriyor.



Altın değil, paha biçilmez pırlanta değerinde bir file bekçisi.



En büyük arzusu doğup büyüdüğü, alt yapısından yetişip yıldız olduğu Trabzonspor forması altında şampiyonluk yaşamak.



Kaptan, dünyaca ünlü pek çok kulübün radarında. Yükselen performansı, taliplileri için endişe verici bir durum. Çünkü üzerine koyarak yükseliyor. Dolayısı ile değeri de aynı oranda artıyor.



Ancak büyük yatırım. Alan pişman olmaz.



Trabzonspor büyük olasılıkla sezon sonunda Uğurcan ile vedalaşacak. Onun da şampiyonluk yaşamış bir takımın lideri olarak gözü arkada kalmayacak. Erce var, Arda var, Muhammed var. Trabzonspor'un kalesinde maden var.



Sevgili Uğurcan. Ayrılıklar ve vedalar her zaman hüzünlü olur. Elbette kariyerin önemli. Seni sen yapan kulübüne önemli katkılar sağlayarak gideceksin.



Ama lütfen parayı değil, geleceğini ve temsil edeceğin ülkeni düşün. Öyle bir kulübe git ki, dönüşün Tugay Kerimoğlu'nun Blackburn Rovers'dan ayrılırken yaşadığı gibi muhteşem bir final ile olsun!"



