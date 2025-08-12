12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-057'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Uğurcan Çakır: "İnşallah Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olur"

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Kocaelispor maçının ardından konuştu.

 Trabzonspor'un milli file bekçisi sahalarında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

 "İNŞALLAH TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLDUĞU BİR SEZON OLUR" 

Şampiyonluk temennisinde bulunan Uğurcan, "Trabzonspor'un şampiyon olduğu bir sezon olur inşallah" dedi.



"RAKİPLERİMİZ İYİ ANALİZ ETMESİN" 

Takımın oyun formasyonuyla ilgili soruya esprili bir şekilde yanıt veren tecrübeli file bekçisi, "Taktikleri burada vermeyeyim. Rakiplerimiz iyi analiz etmesin" ifadelerini gülerek söyledi.

"KENDİ PERFORMANSIMI DEĞERLENDİRMEME GEREK YOK"

Kendi performansını değerlendirmeyen Uğurcan, "Trabzonspor'un başarılarında önemli rol oynamaya çalışıyorum. Kendi performansımı değerlendirmeme gerek yok. İnşallah daha iyi olacağım" şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
