Uğurcan Çakır için Suudi Arabistan gelişmesi

İç ve dış transferde hareketli günler yaşayan Trabzonspor'da sürpriz bir Uğurcan Çakır gelişmesi yaşandı. A Milli Takımımız'ın EURO 2024'e veda etmesinin ardından Trabzonspor'da gözler Uğurcan Çakır'a çevrilmişti.
Yeni sezonda farklı bir maceraya yelken açmak isteyen Trabzonspor'un kaptanı, Arabistan opsiyonuna sıcak bakıyor. Başarılı file bekçisine 4 milyon Euro seviyelerinde maaş önerildiği öğrenildi. Uğurcan'ın menajerinin 7 milyon Euro'luk bir teklifi kulübe getirmeye hazırlandığı öğrenilirken, Trabzonspor'un beklentisi ise 10 milyon Euro.
Uğurcan, izinli olduğu için 18 Temmuz'da yeni sezon çalışmalarına katılacak.
Yeni sezonda farklı bir maceraya yelken açmak isteyen Trabzonspor'un kaptanı, Arabistan opsiyonuna sıcak bakıyor. Başarılı file bekçisine 4 milyon Euro seviyelerinde maaş önerildiği öğrenildi. Uğurcan'ın menajerinin 7 milyon Euro'luk bir teklifi kulübe getirmeye hazırlandığı öğrenilirken, Trabzonspor'un beklentisi ise 10 milyon Euro.
Uğurcan, izinli olduğu için 18 Temmuz'da yeni sezon çalışmalarına katılacak.