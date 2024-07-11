Uğurcan Çakır için Suudi Arabistan gelişmesi

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Suudi Arabistan'a transfer olma seçeneğine sıcak bakıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Uğurcan Çakır için Suudi Arabistan gelişmesi
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11 Temmuz 2024 09:08
İç ve dış transferde hareketli günler yaşayan Trabzonspor'da sürpriz bir Uğurcan Çakır gelişmesi yaşandı. A Milli Takımımız'ın EURO 2024'e veda etmesinin ardından Trabzonspor'da gözler Uğurcan Çakır'a çevrilmişti.

Yeni sezonda farklı bir maceraya yelken açmak isteyen Trabzonspor'un kaptanı, Arabistan opsiyonuna sıcak bakıyor. Başarılı file bekçisine 4 milyon Euro seviyelerinde maaş önerildiği öğrenildi. Uğurcan'ın menajerinin 7 milyon Euro'luk bir teklifi kulübe getirmeye hazırlandığı öğrenilirken, Trabzonspor'un beklentisi ise 10 milyon Euro.

Uğurcan, izinli olduğu için 18 Temmuz'da yeni sezon çalışmalarına katılacak.

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