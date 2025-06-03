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Uğurcan Çakır'a Galatasaray izni çıkmadı!

Galatasaray, Muslera'nın yerine Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor. Ancak Trabzonspor, önceliği yurt dışı tekliflere veriyor ve iç piyasaya sıcak bakmıyor.

calendar 03 Haziran 2025 08:38
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır'a Galatasaray izni çıkmadı!
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Fernando Muslera'ya veda eden Galatasaray, kaleci arayışlarına hız verdi.

Sarı-Kırmızılı yönetimin aklında öncelikle Uğurcan Çakır var.

"Olursa çok iyi bir tercih. Yabancı konusunda elimiz rahatlar" düşüncesi hakim. Uğurcan bu konuda sessiz. Trabzonspor'un çıkarlarının korunduğu ve 'Evet' diyeceği bir tercihe 'Hayır' demeyeceği konuşuluyor. 



Bordo-Mavililer ise oyuncuya öncelikle yurt dışından gelen teklifleri değerlendirmek niyetinde... G.Saray cephesi, "Bu işi rakip camiayı incitmeyecek" bir yöntemle çözmek peşinde.

Sarı-Kırmızılılar, "Uğurcan iyi kaleci. G.Saray'a gelmek ister ve kulübü de uygun görürse her türlü fedakarlığı yaparız" düşüncesinde... Ligue 1 ekibi Monaco da yıldız file bekçisini istiyor. Ancak Fransız takımının önerdiği rakamın 6 milyon euro civarında olması Bordo-Mavililer'in beklentilerinin çok uzağında.

Uğurcan'ı isteyen Burnley'in önerdiği rakam da beklentilerin altında. Trabzonspor kulübüne şu an resmi bir teklif yok. Menajerler arasındaki görüşmeler ise uzlaşmadan uzak. Başkan Ertuğrul Doğan da konu her açıldığında, "Yurt içine satılması mümkün değil" kararlılığında.


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