Uğur Meleke: ''Mourinho, Süper Lig gerçeğiyle tanıştı''

Spor yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Uğur Meleke: ''Mourinho, Süper Lig gerçeğiyle tanıştı''
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26 Ağustos 2024 09:06
Son güncelleme 26 Ağustos 2024 09:15
Hürriyet Spor yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.

İşte Uğur Meleke'nin o yazısı; 

''Jose Mourinho, 2015'te Chelsea'den ayrıldığından beri "hedefi mutlak şampiyonluk" olan bir takımda çalışmamıştı. Manchester United zaten karmakarışıktı, onlarla aldığı lig ikinciliğini kariyerinin en büyük başarısı olarak tanımlar. Tottenham'ın hedefi ilk dört... Roma'da da durum çok farklı değil. Dolayısıyla Mourinho'nun son 10 yılda çalıştırdığı takımlarda pragmatik bir futbol anlayışı benimsemesi kabul edilebilir. O takımlarda lig ikinciliği başarı. Ancak Fenerbahçe'de değil. Kadıköy'de lig ikinciliği takdir görmez. Hatta ekseriyetle ikinci olan hoca gönderilir.

''DİNAMİKLER ÇOK FARKLI''

Mourinho muhtemelen Roma'dan İstanbul'a gelirken bu gerçeği biliyordu. Fenerbahçe'yi pragmatik oynatma şansınız yok. Porto'ya gitseydi de pragmatik oyun şansı yoktu. PSV ile ya da Celtic'le de tutucu bir oyun anlayışı benimseyemezsiniz. Bu ülkelerin, bu takımların dinamikleri farklı çünkü.

''SÜPER LİG GERÇEĞİYLE TANIŞTI''

Mourinho muhtemelen Roma'dan İstanbul'a gelirken bu gerçeği biliyordu. Fenerbahçe'yi pragmatik oynatma şansınız yok. Porto'ya gitseydi de pragmatik oyun şansı yoktu. PSV ile ya da Celtic'le de tutucu bir oyun anlayışı benimseyemezsiniz. Bu ülkelerin, bu takımların dinamikleri farklı çünkü.

''FRED FENERBAHÇE'NİN KALBİ''

Tabii ki dünkü farklı sonuçta başrol, Fenerbahçe'nin kalbi Fred'in... Fred sahada olunca İsmail daha çok İsmail, Szymanski daha çok Szymanski gibi oynuyor. Brezilyalı oyuncu sadece oynamıyor, etrafındakileri de oynatıyor. Fred'in yanı sıra bir ekstra parantezi de Mert Müldür için açmak gerek. Bence Ferdi'nin de ayrılmasıyla artık Fenerbahçe'de as oyuncu statüsüne yükselecek Mert. Dün 35'te Maximin'e bir servisi var. 54'te de maçı koparan golün yaratıcısı o. Samuel sakatlıktan döndüğünde birilerinin Mourinho'nun kulağına Mert'i sol bekte kullanabileceğini fısıldaması gerek.''

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