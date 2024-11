Uğur Meleke: 'Mourinho ağızda acı bir tat bıraktı'

Hürriyet gazetesi spor yazarı Uğur Meleke, "Topun cazip gözükmediği bir maç" başlıklı yazısıyla Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasını değerlendirdi.Uğur Meleke, "" diyerek başladığı yazısının tamamını Hürriyet gazetesini satın alarak okuyabilirsiniz.Geçtiğimiz günlerde Uluslar Ligi'nde Yunanistan, Wembley'de İngiltere'yi çok zor durumlara düşürerek 2-1 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar kontrolü elinde tutan taraf misafir Yunanistan'dı. Deplasmanda 2-1 kazandılar, tam üç golleri de VAR'la iptal oldu. Müsabakanın bizim için dikkat çekici tarafıysa şuydu: İngiltere'ye Wembley'i dar eden Yunan orta üçlüsü, üç eski Trabzonlu Siopis, Kourbelis ve Bakasetas'tı.Trabzonspor, geçen sezonu aslında hiç fena olmayan bir şekilde tamamladı. Sarsıntılı bir sezonu lig üçüncüsü ve kupa finalisti apoleti ile bitirdi. Ancak nedense büyük bir kadro revizyonuna gittiler ki bu sezonki büyük kâbusun nedeni de bence bu. Kiralık olduğu bilindiği halde Onuachu konusu çözülemedi. Bir yıllık opsiyonsuz kontrat yapılan Pepe, sözleşmesi anlaşılmayan Meunier ellerini kollarını sallayarak ayrıldılar.Sanki elde çok fazla kanat opsiyonu varmış gibi Trezeguet Katar'a kiralandı, Fountas bedelsiz gönderildi. Yunanistan'ın İngiltere'ye sahayı dar ettiği orta üçlü Siopis-Kourbelis-Bakasetas Trabzon kamuoyuna göre yetersizdi. Onların yerleri Okaylarla, Ozanlarla, Chamlarla dolduruldu! 18 milyon Euro harcanıp, geçen sezondan daha zayıf bir kadro kurdu bence bordo mavililer. Bunun bedeli de hem Avrupa'daki 6, hem de ligdeki 9 maçta ödendi zaten. Çoğunlukla geride geveleyerek topa %58,6 sahip olan ama rakip kaleye gidemeyen, duran toplar dışında ligde sadece 2 gol bulabilmiş bir takım. Tüm bu olumsuz tablo ile Fenerbahçe maçına çıkarken yine de umutlanabilecekleri üç faktör var ev sahibi taraftarların:1- Beşiktaş maçında 10 kişiyle gösterilen direnç. Büyük maç reaksiyonu.2- Özellikle hava hakimiyeti yüksek Banza, Mendy, Denswil gibi oyuncularla duran toplardan bulunan 6 gol.3- Simon Banza'nın olağanüstü iştahı ve formu. Hemen her topa aynı tutkuyla koşması, denemesi, hiç vazgeçmemesi.Fenerbahçe ise yedisi Avrupa'da, dokuzu ligde, 16 resmi maçın sonunda klasik bir Mourinho takımı hüviyetine bürünmüş durumda. Maçtan maça, ya da müsabaka içinde perde perde farklı kimliklere geçiş yapıyor. Bir yarım saat büyük takım gibi oynayıp, sonraki 15 dakika tamamen kabuğuna çekilebiliyor. Bu pragmatizm de zaten özellikle son 10 yılda Mourinho ile özdeşleşmiş bir tavır. Fenerbahçe bu sezon ligde %51,8 topla oynama ortalamasıyla 19 takım içinde 11'inci. Bu da tabii sarı lacivertli taraftarların çok alışık olduğu bir durum değil. Aslında Fenerbahçe tüm müsabakaları benzer karakterle oynamadı, mesela Rize deplasmanında ve peşinden gelen Alanya maçı ilk yarısında tümüyle dominant bir oyun vardı sahada. Ancak Mourinho bu stratejiyi sürekli hale getirmeyi tercih etmedi ve zaten şu an sporseverlerin ağzında bıraktığı acı tadın sebebi de bu.Ligin ilk haftasında Göztepe deplasmanında 2-0'dan 2-2'ye geriledi. Kasımpaşa maçında da benzer şekilde ilk devrede 2-0'ı bulduktan sonra ikinci yarıda tamamen kontak kapattı. Kasımpaşa devreyi %68'le oynadı, rakip ceza alanında topla buluşmada 22-4 üstünlük kurdu ve tek eksiği goldü. Samsunspor deplasmanı da benzer bir hikâyeye sahne oldu, skoru bulduktan sonra oyuncu değişiklikleriyle vites küçültmek isteyen Portekizli teknik adam, orada da 2 puan bırakmaktan kurtulamadı.Trabzonspor deplasmanında da Mourinho'nun önündeki ikilem sanırım bu: Nasıl bir strateji izleyecek? Sporseverlerin beklentisi, Fenerbahçe'nin genetiğinde olduğu gibi her maçın her anında arayan taraf olması. Ancak Mourinho bu yaklaşımı gerçekçi bulmuyor ve defansif verilerle tezini destekliyor: Fenerbahçe bu sezon 9 rakibinin (Galatasaray hariç) sekizini 1'in altında XG'de (gol beklentisinde) tuttu. Galatasaray, Göztepe ve Samsun'dan 7 gol yedi ama kalan 6 maçta da kalesini kapattı. Jose Mourinho'nun bu maça (Bodrum önünde olduğu gibi) çift santrforla başlayacağını zannetmiyorum. Muhtemelen merkezde Amrabat-Fred-Szymanski, önde de Tadic-Dzeko-Maximin alışkanlığına dönüş yapacaktır.