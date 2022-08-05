Uğur Meleke: 'Jesus-ball prömiyeri izledik'

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin Slovacko galibiyetini köşesinde değerlendirdi.



Meleke'nin yazısını şu ifadeleri kullandı;



Slovacko sadece yaş ortalamasının yüksekliğine bakılarak hafife alınabilecek bir takım değil.



Evet dün ilk 11'de 30 üstü tam altı oyuncuları vardı; sağ açıkları Petrzela 39, stoperleri Kadlec 37, devşirme santrfor Kalabiska 36 yaşındaydı. Ama bu takımın bu kadar yaşlı olmasının bir sebebi de, çok uzun süredir bir arada oynamaları. Dün sahaya çıkan Slovacko on birinde Reinberk kulüpte 15'inci, Danicek 13'üncü, Hofmann, Simko ve Havlik 10'uncu, Kadlec ve Kalabiska 5'inci sezonlarını geçiriyorlar. Avrupa'da bu seviyede bu kadar uzun süre bir arada oynama alışkanlığı olan bir takım bulmak zor. O yüzden dünkü sonucu hafife almamak gerek, çok da kolay bir rakip sayılmaz Slovacko.



GÜÇLÜ ÖNDE BASKI



Deneyimli Slovacko'nun makine düzenine taşıdığı oyununa karşılık yeni bir Fenerbahçe futbolu var sahada. Jorge Jesus, üçüncü resmi maçta da güçlü önde baskıyı tercih etti. Pres başarılıydı, yaşlı Slovacko savunması bolca hataya zorlandı. Ancak tek gelişim bu değildi: Fenerbahçe topa sahipken de geriden daha iyi kurmaya başlamış oyunu. Üstelik bunu burada daha ilk maçını oynayan Gustavo Henrique ile başarmak da önemli



SADECE GUSTAVO DEĞİL...



Dünün konuşulmaya değer tek adamı Gustavo Henrique değildi elbette. Hazırlık döneminde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Lincoln beni ziyadesiyle mahcup etti, hem özgüveni hem de kalitesiyle onu izlemek bir zevkti dün gece. Emre Mor da kariyerinin ikinci perdesine Karagümrük'te başladığı yerden devam ediyor. Çok daha istekli, çok daha çalışkan. Valencia takımın lideri. Rossi ikinci santrfor rolünde de olağanüstü iyi niyetle oynadı. Arao bu kez sadece stoperlerin arasına gömülen değil, öne de oynayan bir profildeydi. Jesus etkisi yavaş yavaş görülmeye başlamış gibi sanki Fenerbahçe'de.



GELECEK İÇİN UMUT VERDİ



Elbette Jorge Jesus, kafasındaki pres-yoğun oyunu Dinamo önünde de oynatmaya çalıştı ama dün Kadıköy'deki müsabaka sanırım Portekizli'nin düşüncelerini tam anlamıyla sahaya yansıttığı ilk maçtı. Jesus-ball'un Türkiye'deki ilk gösterimi diyebiliriz sanırım dün gece için. Ve bu gösterim, gelecek için umut vericiydi bence.





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