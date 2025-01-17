Uğur Meleke'den Galatasaray'a transfer mesajı

Uğur Meleke, Hürriyet'te Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Uğur Meleke'nin Galatasaray ile ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:
"Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 8 puanlık farkın sadece bu sezonki 18 maçta değil, üç yıllık projeksiyonda ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Galatasaray üç sezondur Okan Buruk'la çalışırken, Fenerbahçe üç farklı hocayla geçirdi bu periyodu. Galatasaray bu süreçte Muslera, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Mertens, Barış (ve şu an sakat olsa da Icardi) ile bir omurga geliştirdi. Fenerbahçe'yse defaatle yeniden yapılandı. Galatasaray'ın şu anda Fenerbahçe'ye kurduğu 8 puanlık üstünlüğün de temel nedeni bu bence: Bazı maçları iyi oynamadan kazanabilecek melekeyi geliştirmesi. Otomatik pilot kabiliyeti."
"OSIMHEN'E ALTERNATİF GEREKİYOR"
"Ocak transfer döneminin yoğun geçirilmesine hiçbir zaman sıcak bakmadım, halen de aynı görüşteyim. Kış transferine sadece olağanüstü hallerde başvurulmalı, acil durumda o cam kırılmalı. Galatasaray'ın da bu kış transferini bir ya da maksimum iki takviyeyle kapatacağını düşünüyorum. Bence sarı kırmızılılar özellikle Avrupa'da üst turları hedefliyorsa, en önemli ihtiyaç Osimhen'e bir alternatif yaratmak. Ben Batshuayi'yi 15 dakikalık oyuncu kapsamında değerlendiriyorum, Osimhen'in oynamadığı veya dinlendirildiği hallerde Batshuayi iyi bir başlangıç alternatifi değil bence. Icardi'nin de sakatlığının süresi göz önüne alındığında sarı kırmızılılar bence bir santrfor takviyesi yapabilir. Hatta o santrfor, gerektiğinde sol veya sağ açık oynayabiliyorsa çok daha iyi bir seçenek olur Galatasaray için. Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Mikautadze'nin doğru hedef olduğunu düşünüyorum. Ben Gürcü futbolcuyu Euro 2024'te iki kez canlı izledim. İnanılmaz çalışkan. Ceza alanına sıkışmıyor ve hep dolaşıyor. Ayrıca gerektiğinde kanat kullanma şansınız da var."
Uğur Meleke'nin Galatasaray ile ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:
"Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 8 puanlık farkın sadece bu sezonki 18 maçta değil, üç yıllık projeksiyonda ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Galatasaray üç sezondur Okan Buruk'la çalışırken, Fenerbahçe üç farklı hocayla geçirdi bu periyodu. Galatasaray bu süreçte Muslera, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Mertens, Barış (ve şu an sakat olsa da Icardi) ile bir omurga geliştirdi. Fenerbahçe'yse defaatle yeniden yapılandı. Galatasaray'ın şu anda Fenerbahçe'ye kurduğu 8 puanlık üstünlüğün de temel nedeni bu bence: Bazı maçları iyi oynamadan kazanabilecek melekeyi geliştirmesi. Otomatik pilot kabiliyeti."
"OSIMHEN'E ALTERNATİF GEREKİYOR"
"Ocak transfer döneminin yoğun geçirilmesine hiçbir zaman sıcak bakmadım, halen de aynı görüşteyim. Kış transferine sadece olağanüstü hallerde başvurulmalı, acil durumda o cam kırılmalı. Galatasaray'ın da bu kış transferini bir ya da maksimum iki takviyeyle kapatacağını düşünüyorum. Bence sarı kırmızılılar özellikle Avrupa'da üst turları hedefliyorsa, en önemli ihtiyaç Osimhen'e bir alternatif yaratmak. Ben Batshuayi'yi 15 dakikalık oyuncu kapsamında değerlendiriyorum, Osimhen'in oynamadığı veya dinlendirildiği hallerde Batshuayi iyi bir başlangıç alternatifi değil bence. Icardi'nin de sakatlığının süresi göz önüne alındığında sarı kırmızılılar bence bir santrfor takviyesi yapabilir. Hatta o santrfor, gerektiğinde sol veya sağ açık oynayabiliyorsa çok daha iyi bir seçenek olur Galatasaray için. Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Mikautadze'nin doğru hedef olduğunu düşünüyorum. Ben Gürcü futbolcuyu Euro 2024'te iki kez canlı izledim. İnanılmaz çalışkan. Ceza alanına sıkışmıyor ve hep dolaşıyor. Ayrıca gerektiğinde kanat kullanma şansınız da var."