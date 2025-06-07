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UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli olacak

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı 5-4 mağlup eden İspanya, Almanya karşısında geri dönüşe imza atan Portekiz ile maçına çıkacak.

calendar 07 Haziran 2025 09:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Uluslar Ligi şampiyonu belli olacak
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında 8 Haziran Pazar günü yapılacak final maçıyla belli olacak.

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarı finalin kaybedenleri Almanya ile Fransa ise Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak üçüncülük maçında 8 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da karşılaşacak.


Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.

Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.

Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.


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