UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor

23.00 FEYENOORD - MILAN

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-Off heyecanı bugün oynanacak dört mücadeleyle devam edecek.İşte bu akşam oynanacak maçlar öncesi son gelişmeler, açıklamalar ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız. : 3 Galibiyet, 2 Beraberlik ile 24'üncü: 4 Galibiyet, 3 Beraberlik ile 9'uncu8. haftada Manchester City karşısında alınan 3-1'lik yenilgiye rağmen Club Brugge eleme aşamasına zafer duygusuyla giriyor. Teknik direktör Nicky Hayen, "Lig aşamasında gösterdiğimiz performanstan gurur duyabiliriz, turu geçtiğimiz için mutluyuz ve hırsımızı koruyoruz" dedi. Manchester'daki yenilgiye gelince, 44 yaşındaki Belçikalı teknik adam, bunun öğretici olmasını umuyor. "Yaptığımız hatalar ve bunların anında nasıl cezalandırıldığı konusunda da iyi bir ders olabilir" dedi.Eleme aşaması yolunda sadece bir kez mağlup olan Atalanta, lig aşaması sırasında zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı. Gian Piero Gasperini'nin takımı, 5 farkla iki galibiyet aldı ve 8. haftada ikinci sıradaki Barcelona ile 2-2 berabere kalarak rakip teknik direktör Hansi Flick'i kalitelerinden emin bıraktı. "Harika bir felsefeye sahip çok iyi bir takımla oynadık" dedi.* Club Brugge UEFA kulüp müsabakalarında bir İtalyan takımını en son Ekim 2003'te mağlup etti ve o tarihten bu yana oynadığı 15 maçta galibiyet alamadı (6 Beraberlik, 9 Mağlubiyet)Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Talbi, Tzolis; Jutgla: Rui Patrício; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Retegui: 4 Galibiyet, 1 Beraberlik ile 17'inci: 4 Galibiyet, 1 Beraberlik ile 16'ıncıBenfica, Monaco deplasmanına çıkarken 5. haftada elde ettiği 3-2'lik heyecan verici galibiyetin anıları hala taze. Arthur Cabral ve Zeki Amdouni'nin son dakikalarda gelen golleri, her ikisi de Angel Di María'nın asistiyle, Kasım ayındaki o geri dönüş zaferine ilham verdi ve teknik direktör Bruno Lage oyuncularının "çok duygusal bir maçta" verdiği tepkiyi övdü. Benfica'nın 8. haftada Juventus karşısında kazandığı kritik zaferden de aynı şekilde memnun olan Lage, "çok güçlü bir takıma karşı hak edilmiş bir galibiyet" olarak değerlendirdi.Wilfried Singo'nun ikinci yarıda oyundan atılmasının ardından 10 kişi kalan Monaco, Benfica karşısnda lig aşamasında aldığı mağlubiyeti, ilk sekizi bitiren Aston Villa ve Barcelona karşısında alınan galibiyetleri de içeren lig aşaması performansında kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendirecek. "Forvet oyuncusu Folarin Balogun maçın bitiminde yaptığı açıklamada, "Genel hissiyatımız bu maçı kazanabilecek yeteneğe sahip olduğumuz yönünde.* Lig aşamasındaki mağlubiyetlerine ek olarak, Monaco 2014 yılında Benfica'ya karşı oynadığı iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını da kazanamadı (1 Beraberlik, 1 Mağlubiyet).: Majecki; Henrique, Salisu, Kehrer, Vanderson; Zakaria, Al Musrati; Golovin, Minamino, Akliouche; Biereth: Trubin; Carreras, Otamendi, Araujo, Antonio Silva; Orkun Kökçü, Florentino, Aursnes; Schjelderup, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu: 3 Galibiyet, 3 Beraberlik ile 21'inci: 5 Galibiyet ile 12'inciTeknik Direktör Brendan Rodgers, etkileyici bir lig aşaması performansından çıkarılan derslerin, takımını Avrupa'nın "en iyi takımlarından" biriyle karşılaşmaya hazırladığına inanıyor. Bu iki kulüp arasındaki son Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında da takımın başında olan Rodgers, "Hem futbolumuzda hem de zihniyet ve tutumumuzda net bir ilerleme gösterdik" dedi. 2017'de Celtic'in evinde aldığı iki mağlubiyet de dahil. "Bu iki ayak boyunca her şeyimizi ortaya koyacağız" diyen Rodgers, Bavyera kulübüne karşı bu kez kazanmayı amaçlıyor.Bayern de, Bundesliga tablosunun zirvesinde yer alan iç saha formuyla ve lig aşaması performansını tamamlamak için beşte dört galibiyet derecesiyle bu eşleşmeyi hevesle bekliyor. "İki zor maç olacak ama heyecanlıyız. Benim için yeni bir rakip. Bir oyuncu olarak yeni deneyimleri her zaman seversiniz" dedi kanat oyuncusu Serge Gnabry. Tecrübeli forvet Thomas Müller ise takım arkadaşlarına açık bir çağrıda bulundu: "Hadi yapalım!"* Celtic, UEFA kulüp müsabakalarında Bayern Münih ile oynadığı 4 maçı da kazanamadı. (1 Beraberlik, 3 Mağlubiyet): Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kühn, Maeda, Jota: Neuer; Laimer, Upamencano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Sane; Kane4 Galibiyet, 1 Beraberlik 19'uncu5 Galibiyet ile 13'üncüFeyenoord, Bayern karşısında aldığı 3-0'lık galibiyet ve Man City karşısında aldığı beraberlikle etkileyici bir lig aşamasının ardından eleme aşamasına geldi. Ancak 8. haftada Lille karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyet Hollanda ekibine Milan'a hazırlanırken düşünecek çok şey verdi. Defans oyuncusu David Hancko "Turnuvanın başında kimse bu konumda olmamızı beklemiyordu" dedi. "İlk maçı [Leverkusen'e evimizde aldığımız 4-0'lık mağlubiyet] ve son maçı unutursak, inanılmaz şeyler yaptık. Bayern ve City'ye karşı oynadığımız maçları asla unutmayacağım."Milan 8. haftada başladığında ilk sekizde yer alıyordu ancak GNK Dinamo Zagreb karşısında aldıkları yenilgiyle sıralamada aşağılara düştüler. Koç Sergio Conceiçao bu performanstaki agresiflik eksikliğinden üzüntü duysa da bir sonraki maçta Serie A'daki rakipleri Inter'e karşı daha istekli bir oyun sergilemeleri moral verdi. Portekizli teknik direktör, 1-1'lik beraberliğe razı olmalarına rağmen "Yoğunluğumuz, agresifliğimiz ve maçı kazanma açlığımız en üst seviyedeydi" dedi.* Milan, UEFA kulüp müsabakalarında Hollanda'da oynadığı son dört maçta (ön eleme maçları hariç) galibiyet alamadı.: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, IB Hwang, Timber; Hadj Moussa, Carranza, Paixão: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Rafael Leao; Joao Felix, Gimenez