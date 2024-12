UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak

20.45 GIRONA - LIVERPOOL

20.45 DINAMO ZAGREB - CELTIC

23.00 ATALANTA - REAL MADRID

23.00 BAYER LEVERKUSEN - INTER

23.00 CLUB BRUGGE - SPORTING LIZBON

23.00 SALZBURG - PSG

23.00 SHAKHTAR DONETSK - BAYERN MÜNİH

23.00 LEIPZIG - ASTON VILLA

23.00 BREST - PSV EINDHOVEN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta, bugün oynanacak birbirinden heyecan verici maçla başlayacak.İşte bu gece oynanacak maçlar öncesi takımlardan son haberler, gelişmeler ve muhtemel 11'ler:Beş maçtan üç puan çıkaran Girona'yı zorlu bir görev bekliyor ve şimdi turnuvada kusursuz devam eden tek takımla karşı karşıya geliyorlar. Yine de koç Michel olumlu düşünmeye devam ediyor ve ev sahibi taraftarları bir fark yaratmaya çağırarak, "Zorluk orada ve evimizde, taraftarımızla birlikte bunu tersine çevirmemiz gerekecek. Son üç maç çok önemli ve bir sonraki aşamaya geçmek için en azından evimizdeki iki maçı kazanmaya çalışacağız." dedi.Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot yönetimindeki olağanüstü başlangıcı, Real Madrid karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle devam etti ve 16. tur ya da eleme aşaması play-off'larındaki yerlerini garantiledi. Ancak Slot, son şampiyona karşı kazanılan zaferin etkisinde kalmayı reddederek, "Eğer onlarla son 16'da karşılaşırsak ve onları yenebilirsek bu daha büyük bir zafer olur." dedi. Bu heyecan verici Liverpool takımı için sınır gökyüzü gibi görünüyor.* Liverpool son 17 Şampiyonlar Ligi grup / lig aşaması maçının 16'sını kazandı, 1 kez yenildi.Gazzaniga; Blind, Krejci, David LOpez, GutiErrez; Solİs, Van de Beek; Danjuma; Martin, Portu; StuaniKelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Nunez, GakpoSolis (şüpheli), Tsygankov, HerreraTsimikas (şüpheli), Mac Allister (cezalı), Chiesa, Jota, KonateDinamo, üst üste aldığı iki galibiyetin ardından 5. haftada, geçen sezonun finalisti Dortmund'a evinde 3-0 yenilerek dibe vurdu. Kanat oyuncusu Marko Pjaca sonuca rağmen "Sağlam ve organize göründük, iyi savunma yaptık," dedi. "Bu maçtan pek çok olumlu şey çıkarabileceğimize inanıyorum." Arsenal ve Milan ile oynanacak maçların ardından Celtic karşısında alınacak bir galibiyet özellikle sevindirici olacaktır.Celtic, Club Brugge karşısında geriden gelmek zorunda kaldı ve Daizen Maeda'nın son anlarda gelen golüyle 1-1'lik beraberlikle paha biçilemez bir puan kazandı. Teknik Direktör Brendan Rodgers "Galibiyeti alabilecek bir takım gibi görünüyorduk ama olmadı ama bu seviyede her puan çok önemli ve sonunda değerli bir puan olabilir." dedi.* Dinamo'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 46 maçın hiçbiri golsüz beraberlikle sonuçlanmadı.Zagorac; Ristovski, Theophile-Catherine, Bernauer, Pierre-Gabriel; Mbuku, Rog, Kacavenda, Pjaca; Baturina; KulenovicSchmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; Bernardo, McGregor, Hatate; Kühn, Furuhashi, MaedaNevistic (şüpheli), Misic, Torrente, Petkovic, Sucic, Ademi, Ogiwara, Cordoba: -Bu sezon UEFA Süper Kupa'nın bir anlamda rövanşı olan maçta, Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde birbirine zıt formlar sergileyen iki takım karşı karşıya geliyor. Atalanta, 5. haftada Young Boys'u deplasmanda 6-1 mağlup ederek yenilmeyen üç takımdan biri olmayı sürdürdü. "Çok kaliteli ve tecrübeli bir takımımız var, güzel futbol oynuyoruz ve bu sahaya yansıyor," dedi forvet Mateo Retegui. "Mutluyum, bu hepimiz için bir ödül."Son şampiyon Madrid ise beş maçının üçünü kaybederek bu sezonki turnuvada alışılmadık bir şekilde ayakları üzerinde durmakta zorlanıyor. Teknik Direktör Carlo Ancelotti paniğe kapılmayı reddetti ve Liverpool yenilgisinin ardından ısrarla şunları söyledi: "Bu maç belirleyici değildi. Hedefimiz ligi ilk 24 içinde bitirmek. Bunu başaracağız ve tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz." Bunun için bu sezon Atalanta karşısında alınacak ikinci galibiyet çok kritik önemde...* Atalanta'nın Young Boys karşısında aldığı galibiyet Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı galibiyetiydi.Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Retegui, LookmanCourtois; Lucas Vazquez, Rüdiger, Raul Asencio, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Mbappe, ViniciusZappacosta (şüpheli), Cuadrado, ScalviniRodrygo (şüpheli), Alaba, Carvajal, Eder Militao, Camavinga, Ferland MendyHer iki takımın da bu sezonki turnuvada parladığı 2002/03 sezonundan bu yana taraflar arasındaki ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşması... Leverkusen, Liverpool'a karşı aldığı 4-0'lık yenilginin ardından etkileyici bir şekilde toparlanarak Salzburg'u 5-0 yendikten sonra puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor. Teknik direktör Xabi Alonso için her şey mümkün, "Şu anda 10 puanımız ve üç maçımız kaldı. Bu da istediğimiz her şeyi başarabileceğimiz anlamına geliyor." dedi.Inter'in topladığı 13 puandan daha fazlasını sadece Liverpool topladı ve üç 1-0'lık galibiyet, bir 4-0'lık galibiyet ve bir 0-0'lık beraberliğin ardından henüz gol yemeyen tek takım onlar. Kaleci Yann Sommer 5. haftada Leipzig'i mağlup ettikten sonra "Her zaman çok odaklıyız ve bugünkü gibi zor rakiplere karşı bile gol yemedik" dedi. "Kalemizi bir kez daha gole kapatmak çok güzel ama bu bir takım işi." Inter, formda Florian Wirtz ve Patrik Schick gibi isimlere karşı bir kez daha kalesini gole kapatabilecek mi?* Inter, 2002/03 grup aşamasında Leverkusen karşısında evinde 3-2 ve deplasmanda 2-0 kazanarak duble yapmıştı.Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Andrich; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Tella, WirtzSommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Hakan Çalhanoğlu; Dumfries, Barella, Zielinski, Dimarco; Thuram, MartinezSchick (şüpheli), Adli, Boniface, HofmannDi Gennaro, PavardBrugge için şu ana kadar karışık bir turnuva oldu; Belçika kulübü iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Yine de bu sonuçlar onları hala tur atlamak için rekabet içinde tutuyor ve kaptan Hans Vanaken, Celtic ile oynadıkları 5. haftada beraberliğinin ardından toparlayıcı bir demeç verdi ve şunları söyledi: "Maçtan önce eve bir puanla döneceğimizi söyleseydiniz buna razı olurduk ama hayal kırıklığına uğradık çünkü kazanabilirdik. Şimdi üç maçımız daha var ve Aston Villa karşısında harika şeyler yapabileceğimizi gösterdik, yani her şey mümkün."Sporting, hala Ruben Amorim sonrası hayata alışmaya çalışıyor ve Arsenal'e 5-1 yenilerek bu sezon turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı. Viktor Gyökeres o maçta ağları bulamamasına rağmen beş golle turnuvanın en golcü oyuncularından biri olmaya devam ediyor, Gyökeres'ten daha çok gol atan tek isim 7 golle Lewandowski. İsveçli forvet, Sporting yeniden kazanmaya çalışırken Belçika'da bu sayıyı artırma şansını deneyecek.* Sporting Lizbon, oynadığı son 23 UEFA turnuvası maçının sadece birinde gol atamadı.Mignolet; Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Skov Olsen, Tzolis; JutglaIsrael; Debast, Diomande, Gonçalo Inacio; Catamo, Hjulmand, Joao Simoes, Matheus Reis; Araujo, Francisco Trincao, Gyökeres: MeijerDebast (şüpheli), Bragança, Gonçalves, Morita, Nuno SantosLeverkusen, Salzburg'a beş maçta dördüncü mağlubiyetini tattırdı ve Paris'in ardından Real Madrid ve AtlEtico de Madrid'le oynayacakları maçlarla birlikte Pepijn Lijnders'in takımı lig aşamasından çıkmak için zorlu bir görev üstlenmiş durumda. "Çocuklara ve bu sezon bir şeyler başarabileceğimize hala inanıyorum." dedi Lijnders, "Şimdi oyunun her alanında gelişmemiz gerekecek."Salzburg, 5. haftada Bayern Münih'e 1-0 yenilerek beş maçta sadece bir galibiyet alabilen Paris'in de şu ana kadar turnuvadaki en iyi formunu bulmakta zorlanmasından güven duyabilir. Parisli Achraf Hakimi yaptığı açıklamada "Genç bir takımımız var.Hala üç maçımız var, oynamayı sevdiğimiz ve içinde olmayı hak ettiğimiz bu yarışmada kalmak için kazanmamız gereken üç maç." dedi.* Paris son yedi Şampiyonlar Ligi maçından sadece birini kazanabildi, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet.: Schlager; Capaldo, Guindo, Baidoo, Dedic; Bidstrup, Gourna-Douath; Clark, Gloukh, Nene; Ratkov: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Zaire-Emery, Gonçalo Ramos, BarcolaBlaswich (şüpheli), Terzic (şüpheli), Kjaergaard, Konate, Morgalla, Piatkowski: Dembele (cezalı), Mayulu, Hernandez, KimpembeUkrayna ekibinin 5. haftada Eindhoven'daki dramatik geri dönüşün ardından kafalarını toplaması gerekecek ancak Yukhym Konoplia, UEFA müsabakalarında Alman kulüplerine karşı önceki rekorlarının da gösterdiği gibi (10G 8B 10M) yüksek kaliteli rakiplerden daha iyi performans gösterebileceklerini kanıtladıkları konusunda ısrar ediyor. "Tüm takım büyük hayal kırıklığına uğradı çünkü maç 10 kişi kalmadan önce oyunun hakimi tamamen bizdik." dedi Ukraynalı savunma oyuncusu Konoplia. "11'e karşı 11 oynadığımızda 2-0 öndeydik ve onların stadında - PSV için bir şok olduğunu düşünüyorum."Vincent Kompany, Paris karşısında aldıkları 1-0'lık önemli galibiyetin ardından takımından çok etkilendi ve Bayern teknik direktörünün o maçla ilgili analizi Shakhtar'ın burada neyle karşılaşacağı konusunda bir uyarı olacak. "İlk yarıdaki presimiz tek kelimeyle çok çok iyiydi" dedi. "Bir ya da iki gol daha atabilirdik, o zaman oyun biraz daha sakinleşebilirdi. Ama toplamda iyi bir performanstı."* Georgiy Sudakov 5. haftada Şampiyonlar Ligi'ndeki 20. maçına çıktı. Henüz 22 yaş 87 günlük olan Sudakov, bu başarıya ulaşan en genç Ukraynalı oyuncu oldu.Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarov; Stepanenko; Zubkov, Kryskiv, Sudakov, Kevin; SikanPeretz; Boey, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Sane; MüllerPedro Henrique (cezalı), PuzankovMüller (şüpheli), Coman, Davies, Gnabry, Ito, Kane, Neuer, Palhinha, StanisicLeipzig, ligin ilk beş maçını kaybettikten sonra uçurumun kenarından bakıyor, ancak tüm hikaye bu değil. Bu mağlubiyetlerin dördü Atletico Madrid, Juventus, Liverpool ve Inter'e karşı tek golle geldi ki bu baş döndürücü bir fikstür listesi. Karne, Alman kulübü için zorlu ve galibiyetsiz bir kasım ayının başlangıcında Celtic'e karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetle tamamlandı.Aston Villa da kasım ayında aynı kaderi paylaştı ancak Şampiyonlar Ligi'ne üç galibiyetle başlayan yeni takımları, sakatlıklarla boğuşan Juventus'a karşı evlerinde aldıkları golsüz beraberlikle "tatmin olabilecek" kadar iyi bir karneye sahipti. "Üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi çok iyi. Hala ilk sekize girebiliriz" diyor patron Unai Emery. Leipzig deplasmanı, sarkacı her iki yöne de sallayabilir.* Aston Villa beş lig maçında dört kez kalesini gole kapattı; Emiliano Martínez'in gol yediği tek maç Club Brugge'e karşı penaltıyla oldu.Gulacsi; Geertruida, Seiwald, Orban, Henrichs; Baumgartner, Haidara, Vermeeren, Nusa; Sesko, OpendaMartínez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Philogene, Rogers, McGinn; WatkinsLukeba (cezalı), Simons, Bitshiabu, Elif Elmas, Poulsen, RaumBailey, RamseyBrest'in ilk Şampiyonlar Ligi macerasına yaptığı muhteşem yenilgisiz başlangıç Barcelona yenilgisiyle sona erdi ancak Abdallah Sima son deneyimlerine bakarken ölçülü davrandı. "Bu Şampiyonlar Ligi maçlarını oynadığımızda her zaman başlangıçta bu yarışmada olmayı beklemediğimizi biliyoruz." dedi Brest'in forveti Sima. "Bu maç da dahil olmak üzere her maçtan, PSV'ye karşı oynayacağımız bir sonraki maç için dersler çıkarmak iyi bir şey."PSV'nin Shakhtar'ı 3-2 yenerek yaptığı inanılmaz geri dönüş 5. haftanın en önemli olaylarından biriydi ancak iki gol atan Malik Tillman kendilerine tırmanmaları gereken bir dağ verdikten sonra daha fazlasını talep etti. "Her zamanki seviyemizde oynamadık," diyor orta saha Tillman. "Hepimiz bu konuda dürüst olmalıyız, özellikle de iyi bir oyun oynamadığınızda. Analiz edeceğimiz pek çok şey var ve bir dahaki sefere daha iyisini yapmamız gerekecek. Gelişmenin tek yolu bu."* 5. haftada PSV, 86. dakikada iki gol gerideyken normal sürede bir Şampiyonlar Ligi grup/lig aşaması maçını kazanan ilk takım oldu.: Bizot; Fernandes, Chardonnet, Le Cardinal, Haidara; Camara, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Pereira Lage; Sima: Benitez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Dams; Saibari, Mauro Junior, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang: Lala (şüpheli), Faivre (şüpheli), Ajorque (cezalı), Coulibaly, Lees-Melou, Locko, Martin: Schouten (şüpheli), Dest