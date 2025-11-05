05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları 6 Kasım Perşembe günü yapılacak.

calendar 05 Kasım 2025 13:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı!
UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları 6 Kasım Perşembe günü yapılacak. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

Samsunspor, sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak.



Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise TSİ 20.45'te İzlanda'nın Breidablik takımını ağırlayacak.

Ligde 3. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Samsunspor-Hamrun Spartans (Malta)

20.45 AEK (Yunanistan)-Shamrock Rovers (İrlanda)

20.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Aberdeen (İskoçya)

20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Mainz 05 (Almanya)-Fiorentina (İtalya)

20.45 Celje (Slovenya)-Legia Varşova (Polonya)

20.45 Noah (Ermenistan)-Sigma Olomouc (Çekya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Breidablik (İzlanda)

20.45 Sparta Prag (Çekya)-Rakow (Polonya)

23.00 Crystal Palace (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Zrinjski (Bosna Hersek)

23.00 Shkendija (Kuzey Makedonya)-Jagiellonia (Polonya)

23.00 Hacken (İsveç)-Strasbourg (Fransa)

23.00 Lausanne (İsviçre)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Rijeka (Hırvatistan)

23.00 Rapid Wien (Avusturya)-Universitatea Craiova (Romanya)

23.00 Rayo Vallecano (İspanya)-Lech Poznan (Polonya)

23.00 Shelbourne (İrlanda)-Drita (Kosova)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
