UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Barcelona

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi finalinde Murcia'yı 2-1 yenen Barcelona, şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; fcbarcelona.com
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Barcelona
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11 Ekim 2020 23:29
UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi finalinde Murcia'yı 2-1 yenen Barcelona, şampiyonluğa ulaştı.

Futsal Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, İspanya temsilcileri Barcelona ile Murcia arasında oynandı.

Barcelona, ev sahipliği yaptığı Palau Blaugrana'da oynanan finali, Dyego Zuffo ve Jesus Aicardo'nun golleriyle 2-1 kazandı. Murcia'nın tek golü, Leo Santana'dan geldi.

Katalan ekibi, 2012 ve 2014'ten sonra turnuvadaki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Öte yandan Rusya temsilcilerinin karşılaştığı ve 2-2 biten maçta Tyumen'e penaltılarla 3-1 üstünlük sağlayan KPRF, turnuvayı üçüncü tamamladı.



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