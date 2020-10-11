UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Barcelona

UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi finalinde Murcia'yı 2-1 yenen Barcelona, şampiyonluğa ulaştı.



Futsal Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, İspanya temsilcileri Barcelona ile Murcia arasında oynandı.



Barcelona, ev sahipliği yaptığı Palau Blaugrana'da oynanan finali, Dyego Zuffo ve Jesus Aicardo'nun golleriyle 2-1 kazandı. Murcia'nın tek golü, Leo Santana'dan geldi.



Katalan ekibi, 2012 ve 2014'ten sonra turnuvadaki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.



Öte yandan Rusya temsilcilerinin karşılaştığı ve 2-2 biten maçta Tyumen'e penaltılarla 3-1 üstünlük sağlayan KPRF, turnuvayı üçüncü tamamladı.



