UEFA'dan Kanichowsky'ye kınama!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında attığı golün ardından asker selamı veren Gavriel Kanichowsky'ye verilen ceza açıklandı.
UEFA, Kanichowsky'ye kınama cezası verildiğini açıkladı.
TFF, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının ardından asker selamı nedeniyle Kanichowsky için UEFA'ya şikayette bulunmuştu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı, Macaristan'da seyircisiz stadyumda oynanmış ve maçı Maccabi Tel Aviv 3-1'lik skorla kazanmıştı.
Kanichowsky'nin Beşiktaş maçındaki gol sevinci
UEFA, Kanichowsky'ye kınama cezası verildiğini açıkladı.
TFF, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının ardından asker selamı nedeniyle Kanichowsky için UEFA'ya şikayette bulunmuştu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı, Macaristan'da seyircisiz stadyumda oynanmış ve maçı Maccabi Tel Aviv 3-1'lik skorla kazanmıştı.
Kanichowsky'nin Beşiktaş maçındaki gol sevinci