UEFA'dan Kanichowsky'ye kınama!

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında attığı golün ardından asker selamı veren Gavriel Kanichowsky'ye kınama cezası verdi.

Haber; Sporx.com
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UEFA'dan Kanichowsky'ye kınama!
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24 Ocak 2025 16:37
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında attığı golün ardından asker selamı veren Gavriel Kanichowsky'ye verilen ceza açıklandı.

UEFA, Kanichowsky'ye kınama cezası verildiğini açıkladı.

TFF, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının ardından asker selamı nedeniyle Kanichowsky için UEFA'ya şikayette bulunmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı, Macaristan'da seyircisiz stadyumda oynanmış ve maçı Maccabi Tel Aviv 3-1'lik skorla kazanmıştı.

Kanichowsky'nin Beşiktaş maçındaki gol sevinci




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