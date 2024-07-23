UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Andorra'nın Santa Coloma ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan hakem Abdulkadir Bitigen'e görev
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23 Temmuz 2024 00:32
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Andorra'nın Santa Coloma ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Andorra'nın La Vella şehrinde Estadi Nacional Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak.

Müsabakada Ümit Öztürk dördüncü hakem, Hakan Ceylan VAR ve Koray Gençerler AVAR olarak görevlendirildi.

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