UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta başlıyor

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta karşılaşmaları çarşamba günü başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 24 Kasım Çarşamba günü bir, 25 Kasım Perşembe günü ise 15 maç yapılacak.



Topladığı 8 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray, perşembe günü saat 20.45'te milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak.



5 puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe de aynı gün TSİ 23.00'te Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.



Beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:



24 Kasım Çarşamba:



18.30 Spartak Moskova (Rusya) - Napoli (İtalya)



25 Kasım Perşembe:



20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa)



20.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya)



20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan)



20.45 Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz)



20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya)



20.45 Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)



20.45 Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere)



20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)



23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)



23.00 Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa)



23.00 PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)



23.00 Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)



23.00 Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)



23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe



23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika)





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