Boston Celtics'teki üç yardımcı koçun, Ime Udoka'nın Houston Rockets'taki koçluk kadrosuna katılmasının beklendiği belirtildi.



Boston Globe'dan Gary Washburn, Celtics'te bu sezon başantrenör Joe Mazzulla'nın üç yardımcı koçu Ben Sullivan, Aaron Miles ve Mike Mosser'ın takım değiştirip Udoka'nın Rockets'taki koçluk kadrosuna katılmasının beklendiğini söyledi.



Üç asistan koç, Mazzulla'nın koçluk kadrosundan en son ayrılan isimler oldular. Damon Stoudamire, Georgia Tech Üniversitesi'nin takımı Yellow Jackets'e koçluk yapmak için Celtics kadrosundan geçtiğimiz Mart ayında ayrılmıştı.



Mazzulla'nın yanı sıra önceki sezon Udoka'nın da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiş olan üçlü, eski Celtics koçunun bir takım çalışanıyla arasındaki rızaya dayalı uygunsuz ilişkisi sonrası uzaklaştırma cezası almasıyla, görevi devralan Mazzulla'yla birlikte Boston'da kalmayı sürdürmüştü.



Udoka, bir yıl ara verdikten sonra geçtiğimiz Nisan ayında Rockets tarafından Stephen Silas'ın yerine yeni koç olarak işe alınmıştı.



