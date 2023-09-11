Udinese, Roberto Pereyra'yı kadrosuna kattı

Udinese, Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Udinese, Roberto Pereyra'yı kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2023 21:54
Son güncelleme 11 Eylül 2023 22:00
İsmi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Roberto Pereyra yeni takımına imzayı attı.

Serie A ekibi Udinese, 1 Temmuz'da takımdan ayrılan Arjantinli orta saha Roberto Pereyra'yı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan kulübünün yaptığı açıklamada, Pereyra ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

UDINESE'DE 200 MAÇA ÇIKTI 

Udinese formasıyla daha önce 200 karşılaşmaya çıkan Pereyra; 23 gol, 33 asistlik performans sergilemişti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery