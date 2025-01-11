Udinese-Atalanta sessiz sedasız

Serie A'nın 20. haftasında Udinese ile Atalanta 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Udinese-Atalanta sessiz sedasız
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11 Ocak 2025 18:57
Serie A'nın 20. haftasında Udinese ile Atalanta karşı karşıya geldi. 

Bluenergy Stadyumu'nda oynanan maçta Udinese ile Atalanta 0-0 berabere kaldı. 

SERİ 2 MAÇA ÇIKTI

Bu maçla birlikte Atalanta, Serie A'da üst üste 2 maçta puan kaybederken (Lazio 1-1 Atalanta) ev sahibi Udinese ise 4 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı (1G 3B).

OLUŞAN PUAN DURUMU

Maçın ardından oluşan puan durumunda Atalanta 42 puanla 2. sıradaki yerini korurken Udinese 26 puanla 9. sırada bulunuyor.
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