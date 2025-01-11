Udinese-Atalanta sessiz sedasız

Serie A'nın 20. haftasında Udinese ile Atalanta karşı karşıya geldi.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan maçta Udinese ile Atalanta 0-0 berabere kaldı.
SERİ 2 MAÇA ÇIKTI
Bu maçla birlikte Atalanta, Serie A'da üst üste 2 maçta puan kaybederken (Lazio 1-1 Atalanta) ev sahibi Udinese ise 4 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı (1G 3B).
OLUŞAN PUAN DURUMU
Maçın ardından oluşan puan durumunda Atalanta 42 puanla 2. sıradaki yerini korurken Udinese 26 puanla 9. sırada bulunuyor.
Bluenergy Stadyumu'nda oynanan maçta Udinese ile Atalanta 0-0 berabere kaldı.
SERİ 2 MAÇA ÇIKTI
Bu maçla birlikte Atalanta, Serie A'da üst üste 2 maçta puan kaybederken (Lazio 1-1 Atalanta) ev sahibi Udinese ise 4 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı (1G 3B).
OLUŞAN PUAN DURUMU
Maçın ardından oluşan puan durumunda Atalanta 42 puanla 2. sıradaki yerini korurken Udinese 26 puanla 9. sırada bulunuyor.