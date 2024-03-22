Macaristan'da düzenlenen Büyük Erkekler Kılıç Dünya Kupası'nda üç milli eskrimci ana tabloya kaldı.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de bugün başlayan organizasyonda ön eleme maçlarında rakiplerini mağlup eden Enver Yıldırım, Muhammed Furkan Kalender ve Furkan Yaman, ana tabloya yükseldi.



Milli sporcular ana tabloda son 64 müsabakalarını yarın oynayacak.



Öte yandan milli eskrimciler Arda Tanerler, Kerem Çağlayan, Tolga Aslan ve Adem Doruk Küpeli ön eleme maçlarını geçemedi.





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