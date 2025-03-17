U23 Milli Atletizm Atmalar Takımı'ndan bronz madalya!

23 Yaş Altı Milli Atletizm Atmalar Takımı, Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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U23 Milli Atletizm Atmalar Takımı'ndan bronz madalya!
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17 Mart 2025 21:46
23 Yaş Altı Milli Atletizm Erkekler Atmalar Takımı, Avrupa Kupası'nda takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen organizasyonda milli atletler, 23 yaş altında takım halinde 3 bin 788 puan toplayarak genel sıralamada 3. sırada yer aldı ve bronz madalya kazandı.

Avrupa Atmalar Kupası'nda, milli atlet Pınar Akyol gülle atma branşında altın, Rabiye Çiçek ise cirit atmada bronz madalya kazanmıştı.

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