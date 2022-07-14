U21 Milli Takımı, yarı finale yükseldi

İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda U21 Kadın Milli Voleybol Takımı, yarı finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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U21 Milli Takımı, yarı finale yükseldi
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14 Temmuz 2022 23:44
21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Ay-yıldızlılar, İtalya'nın güneyindeki Andria şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Danimarka ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı 25-12, 25-16 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.

Grubunu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Türkiye yarı finale yükseldi. 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, yarı finalde 16 Temmuz cumartesi günü TSİ 18.30'da Sırbistan veya İtalya ile karşılaşacak.

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