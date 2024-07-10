U20 Erkek Basket Milli Takımı, Polonya'da

Polonya'da 13-21 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası çalışmalarını tamamlayan 20 Yaş Altı Erkek Basketbol Takımı, Gdynia'ya gitti.



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre, organizasyonda C Grubu'nda yer alan milli takım, İspanya, Kuzey Makedonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.



Milli takım kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Özgür Cengiz, Berke Büyüktuncel, Emir Arda Sivas, Karahan Tuan Efeoğlu, Berk Can Akın, Salih Altuntaş, Emre Melih Tunca, Buğra Çal, Mehmet Efe Demirel, Kerem Kuthan Konan, Ege Tan Yıldızoğlu, Kaan Berk Tarla.



20 Yaş Altı Erkek Milli Takım Menajeri Çağlar Karabulut, son iki yılda Türk basketbolu açısından önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "İzmir'de Avrupa ikincisi olan bu jenerasyon, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek üçüncü olma başarısı gösterdi. Polonya'da gerçekleştirilecek olan 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na bu iki önemli başarıyla katılıyoruz ve tek hedefimiz orada kürsüde yer almak olacak." ifadelerini kullandı.



Başantrenör Ender Arslan ise yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydederek, "Oyuncularımız özverili bir şekilde çalıştılar. Birbirini uzun zamandır tanıyan iyi bir jenerasyonumuz var ve bu turnuvaya da önceki yıllarda elde edilen başarılara bir yenisini ekleme hedefiyle gidiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Takım kaptanı Berke Büyüktuncel de Avrupa ikincisi ve dünya üçüncüsü olduklarını hatırlatarak, "Turnuvada takım olarak en iyi oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz. Amacımız bir kez daha derece yaparak kürsüde yer almak olacak." değerlendirmesinde bulundu.



20 Yaş Altı Milli Takımı'nın maç programı (TSİ) şu şekilde:



13 Temmuz Cumartesi:



19.00 Türkiye – Belçika



14 Temmuz Pazar:



21.30 Kuzey Makedonya – Türkiye



15 Temmuz Pazartesi:



16.30 Türkiye – İspanya





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