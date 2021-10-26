U19 Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

U19 Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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U19 Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı
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26 Ekim 2021 15:34
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 10-16 Kasım'da Antalya'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası eleme turu müsabakalarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, elemelerde 9. Grup'ta Romanya, Letonya ve San Marino ile karşılaşacak.

Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleciler: Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Hacı Ramazan Özkanlı (Kasımpaşa), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)

Defans: Seyhan Yiğit (FC Nürnberg), Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor), Taha Altıkardeş (Bursaspor), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Polat Abay (Niğde Anadolu), Bilal Ceylan (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor)

Orta saha: Kazımcan Karataş (Altay), İsmail Zehir (Aytemiz Alanyaspor), Apti Mert Çayir (Bodrumspor), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe), Yiğit Emre Çeltik (Fortuna Sittard), Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Süleyman Cebeci, Ali Alperen Çelik, Veysel Sönmezsoy (Trabzonspor), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor), Emre Demir (Yukatel Kayserispor)

Forvet: Eren Aydın (Galatasaray), Metehan Altunbaş (LASK)


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