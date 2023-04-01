U19 Kadın Milli Takımı, Andorra'yı rahat geçti

19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası ikinci tur elemelerinde Türkiye, Andorra'yı 4-0 mağlup etti.



Litvanya'da düzenlenen elemelerdeki ilk maçında 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Andorra ile karşı karşıya geldi.



Milliler, başkent Vilnius'ta oynanan karşılaşmadan 6. dakikada Rojin Polat, 21 ile 60. dakikalarda Mine Yıldız ve 90+4. dakikada Tuana Yılmaz'ın attığı gollerle 4-0 galip ayrıldı.



Müsabakanın 61. dakikasında Andorra'dan kaleci Isal Sanchez kırmızı kart gördü.



B Ligi'nde yer alan Türkiye, 4 Nisan'da Litvanya ve 7 Nisan'da Moldova ile mücadele edecek. Grubu lider bitiren takım, A Ligi'ne yükselme hakkı kazanacak.





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