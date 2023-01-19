U17 Milli Takım, Sırbistan'a kaybetti

Türkiye, 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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U17 Milli Takım, Sırbistan'a kaybetti
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19 Ocak 2023 18:51
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin birinci ayağında Türkiye, ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu'nda Sırbistan ile karşılaştı.

Müsabakayı 25-23, 18-25, 25-19, 16-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kaybeden Türkiye, bu sonuçla ilk yenilgisini aldı.

Milli takım, gruptaki üçüncü ve son maçını yarın Yunanistan ile yapacak.

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