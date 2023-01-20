U17 Milli Takım, Arnavutluk'u 3 golle geçti

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta konuk olduğu Arnavutluk'u ikinci müsabakada da 3-0 mağlup etti.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'daki Elbasan Arena Ulusal Stadı'nda oynanan maçta milli takımın gollerini 66 ve 84. dakikalarda Recep Yalın Dilek, 86. dakikada da Muhammed Sinan Kaya kaydetti.



Ay-yıldızlılar, 18 Ocak Çarşamba günü rakibiyle oynadığı ilk özel maçı da 3-0 kazanmıştı.





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