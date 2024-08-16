U17 Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda sahaya çıkacak

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Peru'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında 17 Ağustos Cumartesi günü Ekvador ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
U17 Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda sahaya çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2024 11:09
Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Peru'daki Dünya Şampiyonası'nda cumartesi günü ilk maçında Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da 17-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda milli takım, B Grubu'nda Ekvador, Çin ve Tayland ile mücadele edecek.

Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Elif İlhan, Esmanur Erdoğan, Aylin Uysalcan, Ceylin Kuyan, Ceyda Kuyan, Melis Başaran, Derinsu Bihan, Damla Beyazıtlı, Güz Özerol, Kübra Evsen, Ezel Balık, Zeynep Nur Altıntaş

Milli takımın Dünya Şampiyonası'ndaki TSİ maç programı ise şu şekilde:

17 Ağustos Cumartesi:

22.00 Türkiye-Ekvador

18 Ağustos Pazar:

22.00 Türkiye-Çin

19 Ağustos Pazartesi:

19.00 Türkiye-Tayland

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery