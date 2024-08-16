Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Peru'daki Dünya Şampiyonası'nda cumartesi günü ilk maçında Ekvador ile karşı karşıya gelecek.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'da 17-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda milli takım, B Grubu'nda Ekvador, Çin ve Tayland ile mücadele edecek.



Türkiye 17 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Elif İlhan, Esmanur Erdoğan, Aylin Uysalcan, Ceylin Kuyan, Ceyda Kuyan, Melis Başaran, Derinsu Bihan, Damla Beyazıtlı, Güz Özerol, Kübra Evsen, Ezel Balık, Zeynep Nur Altıntaş



Milli takımın Dünya Şampiyonası'ndaki TSİ maç programı ise şu şekilde:



17 Ağustos Cumartesi:



22.00 Türkiye-Ekvador



18 Ağustos Pazar:



22.00 Türkiye-Çin



19 Ağustos Pazartesi:



19.00 Türkiye-Tayland





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