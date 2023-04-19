Miami Heat guardı Tyler Herro'nun muhtemelen NBA Finalleri'ne kadar oynamayacağı bildirildi.



Herro, Cuma günü kırık sağ eli için ameliyat olacağını ve takımı Doğu Konferansı şampiyonluğunu kazanmadığı takdirde muhtemelen playofflara geri dönmeyeceğini söyledi.



Herro Salı günü yaptığı açıklamada, sakatlığın dört ila altı haftalık iyileşme süreci olduğunu söylemişti.



Konferans finalleri Mayıs ortasında başlayacak ve NBA Finalleri'nin 1. maçı ise 1 Haziran'da oynanacak.



23 yaşındaki oyuncu, rehabilitasyon sürecinin bitiminin konferans finallerinden ziyade NBA Finalleri'ne daha yakın olabileceğini açıkladı:



"Öyle umut ediyorum. Finallere çıkarsak, o zamana geri dönebilirim."



Herro, sakatlığı geçtiğimiz Pazar günü Heat'in Doğu Konferansı playofflarının ilk turunun 1. maçında Milwaukee Bucks'a karşı 130-117 alınan galibiyette geçirmişti. İkinci maç bu gece Milwaukee'de oynanacak.





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