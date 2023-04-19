Tyler Herro, NBA Finalleri'ne kadar yok!

Miami Heat guardı Tyler Herro'nun muhtemelen NBA Finalleri'ne kadar oynamayacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Tyler Herro, NBA Finalleri'ne kadar yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2023 15:31
Miami Heat guardı Tyler Herro'nun muhtemelen NBA Finalleri'ne kadar oynamayacağı bildirildi.

Herro, Cuma günü kırık sağ eli için ameliyat olacağını ve takımı Doğu Konferansı şampiyonluğunu kazanmadığı takdirde muhtemelen playofflara geri dönmeyeceğini söyledi.

Herro Salı günü yaptığı açıklamada, sakatlığın dört ila altı haftalık iyileşme süreci olduğunu söylemişti.

Konferans finalleri Mayıs ortasında başlayacak ve NBA Finalleri'nin 1. maçı ise 1 Haziran'da oynanacak.

23 yaşındaki oyuncu, rehabilitasyon sürecinin bitiminin konferans finallerinden ziyade NBA Finalleri'ne daha yakın olabileceğini açıkladı:

"Öyle umut ediyorum. Finallere çıkarsak, o zamana geri dönebilirim."

Herro, sakatlığı geçtiğimiz Pazar günü Heat'in Doğu Konferansı playofflarının ilk turunun 1. maçında Milwaukee Bucks'a karşı 130-117 alınan galibiyette geçirmişti. İkinci maç bu gece Milwaukee'de oynanacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery