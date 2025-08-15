15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Tyler Herro, Heat ile 150 milyon dolarlık kontrata yakın!

Miami Heat'in genç yıldızı Tyler Herro, ekim ayında başlayacak müzakere penceresinde, üç yıl için yaklaşık 150 milyon dolara ulaşabilecek yeni bir sözleşmeye imza atma fırsatına sahip olacak

calendar 15 Ağustos 2025 14:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Miami Heat'in genç yıldızı Tyler Herro, ekim ayında başlayacak müzakere penceresinde, üç yıl için yaklaşık 150 milyon dolara ulaşabilecek yeni bir sözleşmeye imza atma fırsatına sahip olacak.

Bu durum, NBA'de son dönemdeki büyük kontrat uzatmaları trendinin bir parçası. Sacramento Kings guardı De'Aaron Fox kısa süre önce dört yıllık maksimum kontrata imza atarken, New York Knicks'in yeni yıldızı Mikal Bridges ise dört yıl ve 150 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı.

The South Florida Sun Sentinel'dan Ira Winderman'a konuşan bir gözlemci, Herro'nun bireysel yetenekleri değerlendirildiğinde bu üç oyuncu arasında en değerli isim olabileceğini ifade etti.

Miami Heat açısından bakıldığında, Bam Adebayo – Tyler Herro ikilisine uzun vadeli yatırım yapmak hem potansiyel avantajlar hem de riskler barındırıyor. Böyle bir hamle, takımın çekirdek kadrosunu güvence altına alabilir ancak kısa vadede ya da uzun vadede başarı garantisi vermez. Ayrıca Herro'nun savunma zaafları, bu denklemi daha da karmaşık hale getirebilir.


Öte yandan, müzakereleri gelecek yaz dönemine ertelemek de hem oyuncu hem de kulüp açısından belirsizlikler yaratabilir. Winderman, bu durumda Herro'nun daha yüksek bir kontrat talep edebileceğini ve anlaşmaya varmanın daha zorlaşabileceğini belirtiyor.

Dolayısıyla bu sonbaharda bir uzlaşma sağlanması, her iki tarafın da yüksek riskli bir kumar oynamadan, karşılıklı fayda sağlayacak bir anlaşmaya imza atması anlamına gelebilir.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.