Miami Heat'in genç yıldızı Tyler Herro, ekim ayında başlayacak müzakere penceresinde, üç yıl için yaklaşık 150 milyon dolara ulaşabilecek yeni bir sözleşmeye imza atma fırsatına sahip olacak.Bu durum, NBA'de son dönemdeki büyük kontrat uzatmaları trendinin bir parçası. Sacramento Kings guardı De'Aaron Fox kısa süre önce dört yıllık maksimum kontrata imza atarken, New York Knicks'in yeni yıldızı Mikal Bridges ise dört yıl ve 150 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı.The South Florida Sun Sentinel'dan Ira Winderman'a konuşan bir gözlemci, Herro'nun bireysel yetenekleri değerlendirildiğinde bu üç oyuncu arasında en değerli isim olabileceğini ifade etti.Miami Heat açısından bakıldığında, Bam Adebayo – Tyler Herro ikilisine uzun vadeli yatırım yapmak hem potansiyel avantajlar hem de riskler barındırıyor. Böyle bir hamle, takımın çekirdek kadrosunu güvence altına alabilir ancak kısa vadede ya da uzun vadede başarı garantisi vermez. Ayrıca Herro'nun savunma zaafları, bu denklemi daha da karmaşık hale getirebilir.Öte yandan, müzakereleri gelecek yaz dönemine ertelemek de hem oyuncu hem de kulüp açısından belirsizlikler yaratabilir. Winderman, bu durumda Herro'nun daha yüksek bir kontrat talep edebileceğini ve anlaşmaya varmanın daha zorlaşabileceğini belirtiyor.Dolayısıyla bu sonbaharda bir uzlaşma sağlanması, her iki tarafın da yüksek riskli bir kumar oynamadan, karşılıklı fayda sağlayacak bir anlaşmaya imza atması anlamına gelebilir.