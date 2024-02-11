Tyler Dorsey: 'EuroLeague'de deplasmanlar çok zor'

Fenerbahçe Beko'nun ABD asıllı Yunan oyuncusu Tyler Dorsey, Panathinaikos karşısında alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



THY EuroLeague'de deplasmanların çok zor olduğunu söyleyen Dorsey, "Euroleague'e baktığımızda birçok takımın deplasmanda zorlandığını görüyoruz. Normal sezonun bitmesine iki ay kaldı ve evimizde birlikte hareket etmemiz çok önemli olacak." ifadelerini kullandı.



Ligdeki sıralama hakkında konuşan Dorsey, "Mart ayı tüm takımlar için en önemli aydır. Bence playofflarda kalmak ve ev sahibi avantajını elde etmek için bir çekişme olacak. Sıralamada yükselmek için sadece iki galibiyete ihtiyacımız var." dedi.



"SLOUKAS BENİ ŞAŞIRTTI"



Son olarak Kostas Sloukas'ın sezon başında Olympiakos'tan ayrılıp Panathinaikos'a transfer olması hakkında konuşan Dorsey, "Bazı açılardan beklenmedik bir durum ama sonuçta bu bir iş. Bizim için basketbolun 10 ila 15 yıl arasında sürdüğünü unutmamalısınız. Finansal açıdan bazen emin olmak zorundayız ve o da bunu yaptı. Panathinaikos için iyi bir değer ve bu sezon iyi oynuyor." sözlerini sarf etti.



