Türkiye Voleybol Federasyonu geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantı sonrası ligleri iptal ettiğini ifade etmişti. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, karar sonrası Galatasaray'ın tepkisine yanıt verdi:
OYNATTIK DİYE G.SARAY TEPKİ GÖSTERDİ
ANTRENÖRLERİ TEŞEKKÜR ETTİ
"Galatasaray Kadın Takımı Antrenörü televizyonda 'Federasyonun aldığı karara saygı duyuyoruz. Sağlık her şeyden önce gelir' ifadelerini kullandı. Ligleri 1 hafta seyircisiz oynattığımız dönemde ne yazık ki en fazla Galatasaray Voleybol Şube Sorumlusu tepki gösterdi. Tweetlerine bakarsanız 'Şampiyonluk mu önemli, sağlık mı önemli' diye tepki gösterdiğini görebilirsiniz."
G.SARAY DAHA ÖNCE 'BİTSİN' DEDİ
G.SARAY'IN POLİTİKASI FUTBOL İÇİN
Galatasaraylı oyuncuların tweetlerine ve açıklamalarına bakarsanız ligin daha erken sonlandırılmasını istediklerini görebilirsiniz. Ben de bu kararda en büyük desteği Galatasaray'ın vereceğini düşünüyordum. Bir anda tam tersi oldu. Sanırım futbolda oynamak için diğer branşlarda da oynama isteğini dile getirdiler. Bu kulüp politikasıdır ve saygı duyarım.
YAZILI GÖRÜŞ ALDIM, %99'U...
Bütün kulüplerden yazılı görüş aldım. Bugün 1 kulüp dışında yüzde 99'u bu karara destek verdi. İnanılmaz bir destek geldi. Mesela beni ilk tebrik edenlerden biri de Sağlık Bakanımız oldu. Bütün kamuoyundan tebrik aldım. Vicdanen çok rahatım."
KURULUMUZ 'OYNAMAYIN' DEDİ
Başkan Üstündağ iptal kararını nasıl aldıkları ile ilgili ise "Benim ilk kurduğum kurullardan bir tanesi sağlık kuruludur. Kurula bakarsanız Türkiye'nin en seçkin isimlerinin yer aldığını görürsünüz. Sponsorumuz Acıbadem'den ciddi destek alıyoruz. Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç başkanlığındaki sağlık kurulumuz koronavirüs ve doping sürecini iyi yönettiler. Sağlık kurulumuz liglerin oynanmaması yönünde bize görüş bildirdi" ifadelerini kullandı.
ALLAH NİHAT ABİ'YE YARDIM ETSİN
Başkan Üstündağ, "Ben bir federasyon başkanı olarak diğer federasyonların kararlarıyla ilgili kritik yapmak istemiyorum. Ama Futbol Federasyonu'nun işi zor. Ligim bitmişti ve sadece Play-Off oynayacaktık. Camiamız destek verdi. Futbolun ekonomik değeri, UEFA'nın oynama isteğiyle birlikte bu sürecin içinden çıkmanın çok zor olduğunu biliyorum. Allah Nihat Abi (Özdemir) ve ekibine yardım etsin. Zaman her şeyin ilacıdır. Sabretmek lazım" dedi.
MADALYA İSTİYORUZ
Üstündağ: "Takım sporlarında bir ilki yaşatmak istiyoruz. Olimpiyatlarda madalya kazanmanın hesaplarını yapıyoruz. İnançlı, hırslı bir ekibe sahibiz."
HEDEF EYLÜL AYI
Üstündağ: "Yeni sezona ne zaman başlayacağız onun planını yapıyoruz. Her şeyin iyi gitmesi durumunda eylülün başında liglerin başlamasını planlıyoruz."
PAYDAŞLARIMA TEŞEKKÜR
üstündağ: "Ben okulum ve yurdumu sağlık çalışanlarına açmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destek verdik. Hakemlerimize teşekkür ediyorum. Örneğin Konya'dan Meral Taşpınar kardeşimiz, ihtiyacı olan herkesin kapısını çalıyor. Paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."
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OYNATTIK DİYE G.SARAY TEPKİ GÖSTERDİ
ANTRENÖRLERİ TEŞEKKÜR ETTİ
"Galatasaray Kadın Takımı Antrenörü televizyonda 'Federasyonun aldığı karara saygı duyuyoruz. Sağlık her şeyden önce gelir' ifadelerini kullandı. Ligleri 1 hafta seyircisiz oynattığımız dönemde ne yazık ki en fazla Galatasaray Voleybol Şube Sorumlusu tepki gösterdi. Tweetlerine bakarsanız 'Şampiyonluk mu önemli, sağlık mı önemli' diye tepki gösterdiğini görebilirsiniz."
G.SARAY DAHA ÖNCE 'BİTSİN' DEDİ
G.SARAY'IN POLİTİKASI FUTBOL İÇİN
Galatasaraylı oyuncuların tweetlerine ve açıklamalarına bakarsanız ligin daha erken sonlandırılmasını istediklerini görebilirsiniz. Ben de bu kararda en büyük desteği Galatasaray'ın vereceğini düşünüyordum. Bir anda tam tersi oldu. Sanırım futbolda oynamak için diğer branşlarda da oynama isteğini dile getirdiler. Bu kulüp politikasıdır ve saygı duyarım.
YAZILI GÖRÜŞ ALDIM, %99'U...
Bütün kulüplerden yazılı görüş aldım. Bugün 1 kulüp dışında yüzde 99'u bu karara destek verdi. İnanılmaz bir destek geldi. Mesela beni ilk tebrik edenlerden biri de Sağlık Bakanımız oldu. Bütün kamuoyundan tebrik aldım. Vicdanen çok rahatım."
KURULUMUZ 'OYNAMAYIN' DEDİ
Başkan Üstündağ iptal kararını nasıl aldıkları ile ilgili ise "Benim ilk kurduğum kurullardan bir tanesi sağlık kuruludur. Kurula bakarsanız Türkiye'nin en seçkin isimlerinin yer aldığını görürsünüz. Sponsorumuz Acıbadem'den ciddi destek alıyoruz. Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç başkanlığındaki sağlık kurulumuz koronavirüs ve doping sürecini iyi yönettiler. Sağlık kurulumuz liglerin oynanmaması yönünde bize görüş bildirdi" ifadelerini kullandı.
ALLAH NİHAT ABİ'YE YARDIM ETSİN
Başkan Üstündağ, "Ben bir federasyon başkanı olarak diğer federasyonların kararlarıyla ilgili kritik yapmak istemiyorum. Ama Futbol Federasyonu'nun işi zor. Ligim bitmişti ve sadece Play-Off oynayacaktık. Camiamız destek verdi. Futbolun ekonomik değeri, UEFA'nın oynama isteğiyle birlikte bu sürecin içinden çıkmanın çok zor olduğunu biliyorum. Allah Nihat Abi (Özdemir) ve ekibine yardım etsin. Zaman her şeyin ilacıdır. Sabretmek lazım" dedi.
MADALYA İSTİYORUZ
Üstündağ: "Takım sporlarında bir ilki yaşatmak istiyoruz. Olimpiyatlarda madalya kazanmanın hesaplarını yapıyoruz. İnançlı, hırslı bir ekibe sahibiz."
HEDEF EYLÜL AYI
Üstündağ: "Yeni sezona ne zaman başlayacağız onun planını yapıyoruz. Her şeyin iyi gitmesi durumunda eylülün başında liglerin başlamasını planlıyoruz."
PAYDAŞLARIMA TEŞEKKÜR
üstündağ: "Ben okulum ve yurdumu sağlık çalışanlarına açmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destek verdik. Hakemlerimize teşekkür ediyorum. Örneğin Konya'dan Meral Taşpınar kardeşimiz, ihtiyacı olan herkesin kapısını çalıyor. Paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın