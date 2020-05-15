OYNATTIK DİYE G.SARAY TEPKİ GÖSTERDİ

ANTRENÖRLERİ TEŞEKKÜR ETTİ

G.SARAY DAHA ÖNCE 'BİTSİN' DEDİ

G.SARAY'IN POLİTİKASI FUTBOL İÇİN

YAZILI GÖRÜŞ ALDIM, %99'U...

KURULUMUZ 'OYNAMAYIN' DEDİ

ALLAH NİHAT ABİ'YE YARDIM ETSİN

MADALYA İSTİYORUZ

HEDEF EYLÜL AYI

PAYDAŞLARIMA TEŞEKKÜR

Türkiye Voleybol Federasyonu geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantı sonrası ligleri iptal ettiğini ifade etmişti. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, karar sonrası Galatasaray'ın tepkisine yanıt verdi:Bütün kulüplerden yazılı görüş aldım. Bugün 1 kulüp dışında yüzde 99'u bu karara destek verdi. İnanılmaz bir destek geldi. Mesela beni ilk tebrik edenlerden biri de Sağlık Bakanımız oldu. Bütün kamuoyundan tebrik aldım. Vicdanen çok rahatım."Başkan Üstündağ iptal kararını nasıl aldıkları ile ilgili ise "Benim ilk kurduğum kurullardan bir tanesi sağlık kuruludur. Kurula bakarsanız Türkiye'nin en seçkin isimlerinin yer aldığını görürsünüz. Sponsorumuz Acıbadem'den ciddi destek alıyoruz. Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç başkanlığındaki sağlık kurulumuz koronavirüs ve doping sürecini iyi yönettiler. Sağlık kurulumuz liglerin oynanmaması yönünde bize görüş bildirdi" ifadelerini kullandı.Başkan Üstündağ, "Ben bir federasyon başkanı olarak diğer federasyonların kararlarıyla ilgili kritik yapmak istemiyorum. Ama Futbol Federasyonu'nun işi zor. Ligim bitmişti ve sadece Play-Off oynayacaktık. Camiamız destek verdi. Futbolun ekonomik değeri, UEFA'nın oynama isteğiyle birlikte bu sürecin içinden çıkmanın çok zor olduğunu biliyorum. Allah Nihat Abi (Özdemir) ve ekibine yardım etsin. Zaman her şeyin ilacıdır. Sabretmek lazım" dedi.Üstündağ: "Takım sporlarında bir ilki yaşatmak istiyoruz. Olimpiyatlarda madalya kazanmanın hesaplarını yapıyoruz. İnançlı, hırslı bir ekibe sahibiz."Üstündağ: "Yeni sezona ne zaman başlayacağız onun planını yapıyoruz. Her şeyin iyi gitmesi durumunda eylülün başında liglerin başlamasını planlıyoruz."üstündağ: "Ben okulum ve yurdumu sağlık çalışanlarına açmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destek verdik. Hakemlerimize teşekkür ediyorum. Örneğin Konya'dan Meral Taşpınar kardeşimiz, ihtiyacı olan herkesin kapısını çalıyor. Paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."