Tuzlaspor'da teknik direktör Taner Taşkın istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor 'da teknik direktör Taner Taşkın, Bereket Sigorta Ümraniyespor karşısında alınan yenilginin ardından istifa etti.



Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçtan sonra Taşkın, istifa ettiğini açıkladı.



Taner Taşkın, sezona Tuzlaspor 'un başında başlamış daha sonra da ayrılık kararı almıştı.



İstanbul ekibi, 26 hafta sonunda topladığı 41 puanla 8. sırada yer alıyor.



