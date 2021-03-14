Tuzlaspor'da teknik direktör Taner Taşkın istifa etti

Tuzlaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, Bereket Sigorta Ümraniyespor karşısında alınan mağlubiyetin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tuzlaspor'da teknik direktör Taner Taşkın istifa etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2021 16:56
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, Bereket Sigorta Ümraniyespor karşısında alınan yenilginin ardından istifa etti.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçtan sonra Taşkın, istifa ettiğini açıkladı.

Taner Taşkın, sezona Tuzlaspor'un başında başlamış daha sonra da ayrılık kararı almıştı.

İstanbul ekibi, 26 hafta sonunda topladığı 41 puanla 8. sırada yer alıyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.