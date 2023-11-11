Tuzlaspor geriden geldi ve kazandı

Tuzlaspor, 1. Lig'de Giresunspor'u ağırladığı maçta geriye düştü ama galibiyete uzanmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor geriden geldi ve kazandı
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11 Kasım 2023 15:26
Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Tuzlaspor oldu.

Konuk ekip Giresunspor, Vukan Savicevic'in 21. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Tuzlaspor, 44. dakikada Adeniyi James'in golüyle maçta durumu 1-1 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.

Tuzlaspor 71. dakikada Hikmet Ciftci'nin golüyle 2-1 öne geçti. 90+4. dakikada Ahmet Yazar'ın golüyle Tuzlaspor durumu 3-1 yaptı ve mücadele bu skorla son buldu.

Ligde üç maç sonra kazanan Bekir İrtegün yönetimindeki Tuzlaspor puanını 11'e yükseltti. Son 5 deplasman maçında 4. kez kaybeden Giresunspor 9 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'de milli aranın ardından Tuzlaspor, Göztepe'ye konuk olacak. Giresunspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.

 

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