Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Tuzlaspor oldu.



Konuk ekip Giresunspor, Vukan Savicevic'in 21. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Tuzlaspor, 44. dakikada Adeniyi James'in golüyle maçta durumu 1-1 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.



Tuzlaspor 71. dakikada Hikmet Ciftci'nin golüyle 2-1 öne geçti. 90+4. dakikada Ahmet Yazar'ın golüyle Tuzlaspor durumu 3-1 yaptı ve mücadele bu skorla son buldu.



Ligde üç maç sonra kazanan Bekir İrtegün yönetimindeki Tuzlaspor puanını 11'e yükseltti. Son 5 deplasman maçında 4. kez kaybeden Giresunspor 9 puanda kaldı.



Trendyol 1. Lig'de milli aranın ardından Tuzlaspor, Göztepe'ye konuk olacak. Giresunspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.









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