Tuttur.com ile maç önü: Inter - Fiorentina

Serie A'nın şampiyonluk adaylarından Inter, sahasında Fiorentina'yı konuk edecek.

Tuttur.com ile maç önü: Inter - Fiorentina
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26 Eylül 2020 07:33
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak. İki takım da bu zorlu mücadeleden galibiyet çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Inter, Nisan 2017'den (4-5) bu yana Serie A'da Fiorentina'ya mağlup olmuyor (2G 4B).

- Inter'in geçen sezon Serie A'da yenemediği üç takımdan biri Fiorentina (Juventus ve Roma ile birlikte).

- Serie A'da üç maçtır kazanan Fiorentina, Nisan 2018'den bu yana üst üste dört galibiyet alamıyor.

- Inter forması giyen Romelu Lukaku, geçen sezon Serie A'da attığı gollerin %35'ini iç saha maçlarında kaydetti (8/23).

- Avrupa'nın beş büyük liginde Antonio Conte yönetiminde en fazla gol atan iki oyuncudan biri Arturo Vidal (28; Eden Hazard ile birlikte).

EKSİKLER, CEZALILAR

Inter: De Vrij, Vecino

Fiorentina: Pulgar

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery



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