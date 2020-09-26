Tuttur.com ile maç önü: Inter - Fiorentina

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MUHTEMEL 11'LER

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak. İki takım da bu zorlu mücadeleden galibiyet çıkarmanın hesaplarını yapıyor.- Inter, Nisan 2017'den (4-5) bu yana Serie A'da Fiorentina'ya mağlup olmuyor (2G 4B).- Inter'in geçen sezon Serie A'da yenemediği üç takımdan biri Fiorentina (Juventus ve Roma ile birlikte).- Serie A'da üç maçtır kazanan Fiorentina, Nisan 2018'den bu yana üst üste dört galibiyet alamıyor.- Inter forması giyen Romelu Lukaku, geçen sezon Serie A'da attığı gollerin %35'ini iç saha maçlarında kaydetti (8/23).- Avrupa'nın beş büyük liginde Antonio Conte yönetiminde en fazla gol atan iki oyuncudan biri Arturo Vidal (28; Eden Hazard ile birlikte).De Vrij, VecinoPulgarHandanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro MartinezDragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery