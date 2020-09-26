Tuttur.com ile maç önü: Inter - Fiorentina

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak. İki takım da bu zorlu mücadeleden galibiyet çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Inter, Nisan 2017'den (4-5) bu yana Serie A'da Fiorentina'ya mağlup olmuyor (2G 4B).
- Inter'in geçen sezon Serie A'da yenemediği üç takımdan biri Fiorentina (Juventus ve Roma ile birlikte).
- Serie A'da üç maçtır kazanan Fiorentina, Nisan 2018'den bu yana üst üste dört galibiyet alamıyor.
- Inter forması giyen Romelu Lukaku, geçen sezon Serie A'da attığı gollerin %35'ini iç saha maçlarında kaydetti (8/23).
- Avrupa'nın beş büyük liginde Antonio Conte yönetiminde en fazla gol atan iki oyuncudan biri Arturo Vidal (28; Eden Hazard ile birlikte).
EKSİKLER, CEZALILAR
Inter: De Vrij, Vecino
Fiorentina: Pulgar
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez
Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery
Tuttur.com'da Inter - Fiorentina maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Inter, Nisan 2017'den (4-5) bu yana Serie A'da Fiorentina'ya mağlup olmuyor (2G 4B).
- Inter'in geçen sezon Serie A'da yenemediği üç takımdan biri Fiorentina (Juventus ve Roma ile birlikte).
- Serie A'da üç maçtır kazanan Fiorentina, Nisan 2018'den bu yana üst üste dört galibiyet alamıyor.
- Inter forması giyen Romelu Lukaku, geçen sezon Serie A'da attığı gollerin %35'ini iç saha maçlarında kaydetti (8/23).
- Avrupa'nın beş büyük liginde Antonio Conte yönetiminde en fazla gol atan iki oyuncudan biri Arturo Vidal (28; Eden Hazard ile birlikte).
EKSİKLER, CEZALILAR
Inter: De Vrij, Vecino
Fiorentina: Pulgar
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Handanovic; D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez
Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery