Tuttur.com ile maç önü: Fulham - Arsenal

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MUHTEMEL 11'LER

İngiltere Premier Lig açılış haftasında iki Londra ekibi Fulham ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İki takım da sezonu galibiyetle açmanın peşinde.- Premier Lig'de Arsenal'e beş maçtır mağlup olan Fulham, en son ligde yer aldığı 2018/19'daki iki karşılaşmayı toplam dokuz gol yiyerek kaybetmişti (1-5 & 1-4).- Fulham'a rakip olduğu son 13 Premier Lig maçının sadece birini kaybeden Arsenal (8G 4B), tek mağlubiyetini Ocak 2012'de deplasmanda aldı (1-2).- Ligde oynadığı son 10 Londra derbisinden mağlup ayrılan Fulham, en üst lig seviyesinde yaşadığı en uzun seriyi sona erdirmek için sahaya çıkıyor.- Eylül ayında oynadığı son 24 resmi maçta mağlup olmayan Arsenal (19G 5B), son yenilgisini 2015'te Olympiakos'tan aldı (Şampiyonlar Ligi).- Premier Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu 13 maçta 16 gole doğrudan katkı sağlayan Arsenal forveti Pierre-Emerick Aubameyang (12 gol & 4 asist), Fulham ile oynadığı iki karşılaşmada dört golde pay sahibi olmuştu (3 gol & 1 asist).YokDavid Luiz, Mari, Sokratis, Chambers, MustafiAreola; Odoi, Ream, Hector, Bryan; Lemina, Reed, Cairney; Knockaert, Mitrovic, CavaleiroMartinez; Saliba, Holding, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Pepe, Nketiah, Aubameyang