Tuttur.com ile maç önü: Bayer Leverkusen - Red Bull Leipzig

Almanya Bundesliga'nın 2. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Red Bull Leipzig kozlarını paylaşacak. İki takım da puan kaybı yaşamadan galibiyet almak istiyor.- RBL, son 4 dış sahadaki maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bundesliga)- RBL, son 4 dış sahadaki maçında kazandı (Bundesliga)- RBL, son 4 dış sahadaki maçında en az 2 gol attı (Bundesliga)- Leverkusen, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu (Bundesliga)PaulinhoKonate, Sabitzer, LaimerHradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz - Wirtz, Demirbay - Bellarabi, Schick, DiabyGulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - A. Haidara, Kampl, T. Adams, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen