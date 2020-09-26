Tuttur.com ile maç önü: Bayer Leverkusen - Red Bull Leipzig

Bundesliga'nın 3. haftasında Bayer Leverkusen, Red Bull Leipzig'i konuk ediyor.

Tuttur.com ile maç önü: Bayer Leverkusen - Red Bull Leipzig
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26 Eylül 2020 07:26
Almanya Bundesliga'nın 2. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Red Bull Leipzig kozlarını paylaşacak. İki takım da puan kaybı yaşamadan galibiyet almak istiyor. 

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- RBL, son 4 dış sahadaki maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bundesliga)

- RBL, son 4 dış sahadaki maçında kazandı (Bundesliga)

- RBL, son 4 dış sahadaki maçında en az 2 gol attı (Bundesliga)

- Leverkusen, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu (Bundesliga)

EKSİKLER, CEZALILAR

Bayer Leverkusen: Paulinho

Red Bull Leipzig: Konate, Sabitzer, Laimer

MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz - Wirtz, Demirbay - Bellarabi, Schick, Diaby

Red Bull Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - A. Haidara, Kampl, T. Adams, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen



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