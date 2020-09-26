Tuttur.com ile maç önü: Bayer Leverkusen - Red Bull Leipzig

Almanya Bundesliga'nın 2. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Red Bull Leipzig kozlarını paylaşacak. İki takım da puan kaybı yaşamadan galibiyet almak istiyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- RBL, son 4 dış sahadaki maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bundesliga)
- RBL, son 4 dış sahadaki maçında kazandı (Bundesliga)
- RBL, son 4 dış sahadaki maçında en az 2 gol attı (Bundesliga)
- Leverkusen, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu (Bundesliga)
EKSİKLER, CEZALILAR
Bayer Leverkusen: Paulinho
Red Bull Leipzig: Konate, Sabitzer, Laimer
MUHTEMEL 11'LER
Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz - Wirtz, Demirbay - Bellarabi, Schick, Diaby
Red Bull Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - A. Haidara, Kampl, T. Adams, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen
Tuttur.com'da Bayer Leverkusen - Red Bull Leipzig maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- RBL, son 4 dış sahadaki maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bundesliga)
- RBL, son 4 dış sahadaki maçında kazandı (Bundesliga)
- RBL, son 4 dış sahadaki maçında en az 2 gol attı (Bundesliga)
- Leverkusen, takımının en son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu (Bundesliga)
EKSİKLER, CEZALILAR
Bayer Leverkusen: Paulinho
Red Bull Leipzig: Konate, Sabitzer, Laimer
MUHTEMEL 11'LER
Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven - Aranguiz - Wirtz, Demirbay - Bellarabi, Schick, Diaby
Red Bull Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - A. Haidara, Kampl, T. Adams, Angelino - Dani Olmo, Forsberg - Poulsen