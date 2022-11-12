TÜRŞAD, evinde 5 sette kazandı

Efeler Ligi'nde TÜRŞAD, sahasında Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; AA
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TÜRŞAD, evinde 5 sette kazandı
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12 Kasım 2022 17:36
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında TÜRŞAD, evinde Altekma'yı 3-2 yendi.

Salon: Adilcevaz Spor Salonu

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Baturay Çağan Serçiler, Saadat, Vukasinovic, Hakan Polat, Mika (Ümit Demir, Mert Nevzat Güneş, Görkem Sertel, Ahmet Metehan Tetik)

Altekma: Muzaffer Yönet, Ertuğrul Gazi Metin, Bezerra Souza, Emin Gök, Saar, Tatarov (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Emir Pınar)

Setler: 20-25, 25-21, 15-25, 25-19, 15-4

Süre: 117 dakika (24, 28, 21, 26, 18)

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