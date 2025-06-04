Turner: "NBA'de 'süpertakım' dönemi sona erdi"

Indiana Pacers'ın pota altı oyuncusu Myles Turner, NBA'in süper yıldızlarla kurulan takımlardan uzaklaştığını ve yeni bir dönemin başladığını savundu.

calendar 04 Haziran 2025 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Turner: 'NBA'de 'süpertakım' dönemi sona erdi'
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Indiana Pacers'ın pota altı oyuncusu Myles Turner, NBA'in süper yıldızlarla kurulan takımlardan uzaklaştığını ve yeni bir dönemin başladığını savundu.

İlk NBA Finali deneyimi öncesi konuşan Turner, ligin artık "takım oyunu ve dostluk" odaklı bir yapı benimsediğini söyledi.

The New York Times'a konuşan Turner, "Bence bu lig için yeni bir yol haritası. Süpertakımlar ve yıldız yığmaları artık eskisi kadar etkili değil. NBA hep trendlere göre şekillenir, şimdi de bizim yaptığımız gibi gençlerin koştuğu, savunma yaptığı ve dostluk gücünü kullandığı bir dönemdeyiz," ifadelerini kullandı.


Son yıllarda Heat, Celtics, Warriors ve Cavaliers gibi yıldız ağırlıklı kadrolar ligin zirvesini belirlemişti. Ancak Nets ve Suns gibi bazı takımlar, All-Star isimleri bir araya getirmelerine rağmen başarısız olmuş ve bu yapılanmaların dağılması sonrası uzun süre toparlanamamıştı.

Turner'ın açıklamaları, Pacers ve Thunder gibi genç ve kolektif oyun anlayışına sahip ekiplerin ligde yükselişe geçtiği döneme denk geliyor.


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