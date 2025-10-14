Türkiye Sigorta Elazığ'da iki önemli etkinliğe imza attı

Türkiye Sigorta, 13-15 Ekim tarihleri arasında Elazığ'da iki etkinliğe imza attı. Türkiye Sigorta'nın ana sponsorluğunda düzenlenen, Elazığ'daki Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.'ın kongre açılış konuşmasını yaptığı etkinliklerin ikinci gününde isebaşlıklı oturumda katılımcılara hitap etti.Açılış konuşmasında Türkiye'nin büyük bir bölümünün aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle afetlere karşı hazırlıklı ve tedbirli olmanın bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Çakmak konuya ilişkin şöyle konuştu: "D."Etkinliğin ikinci günü düzenlenen "" başlıklı oturumda sigortanın hem bireyler hem de işletmeler için afet, kaza veya sağlık sorunu gibi beklenmedik risklerle karşılaşıldığında finansal güvence sağladığının altını çizen, "Sadece yangın ve doğal afet branşlarında değil, hayat sigortasında da 387,6 milyon TL ödeme gerçekleştirerek vatandaşlarımızın yükünü hafifletmeye gayret ettik. Depremden sonraki 3 ay içerisinde gelen hasar ihbarlarından bireysel poliçelerin %99'unun, ticari poliçelerin ise %95'inin ödemelerini gerçekleştirerek yaralara hızlıca merhem olmaya çalıştık. Ayrıca, depremzedelerin barınma sorununa çözüm olmak üzere hayata geçirdiği "Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası" kapsamında 7.877 konuta 188 milyon TL teminat sağladık. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde kurulan Türkiye Sigorta Dayanışma Obası'nda 90 Kırgız çadırında 350 depremzedeyi ağırladık" açıklamasıyla Türkiye Sigorta olarak depremde yaraların hızla sarılmasında neler yaptıklarını anlattı.Türkiye Sigorta'nın Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle Elazığ merkezdeki İsmet Paşa İlkokulu'nda hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla otizmli öğrenciler içinprojesi ile modern ve tam donanımlısınıfının açılışı yapıldı. Tadilatı tamamlanan iki sınıf da öğrencilere teslim edildi.