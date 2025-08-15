15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Türkiye'nin ilk uluslararası standartlarda tekerlekli paten pisti Karaman'da yapılıyor

Türkiye'nin ilk uluslararası standartlardaki tekerlekli paten pisti Karaman'da inşa ediliyor. Pist, Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali ile açılacak ve sporculara dünya standartlarında bir antrenman alanı sunacak.

calendar 15 Ağustos 2025 11:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye'nin ilk uluslararası standartlarda tekerlekli paten pisti Karaman'da yapılıyor






Türkiye'nin ilk uluslararası standartlarda tekerlekli paten pisti Karaman'da inşa ediliyor.

Türkiye Kaykay Federasyonunun açıklamasına göre pist, Karaman Valiliği koordinesinde, Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleriyle yapılıyor.

Federasyon başkanı Fahrettin Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Fatih Yüksel ve Cavit Bardak ile Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Zeybek, yapımı devam eden pistte incelemelerde bulundu.


Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Yıldız, ziyarette yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Karaman'da inşa edilen bu pist yalnızca ilimiz için değil, tüm Türkiye için büyük bir kazanım. Tekerlekli paten sporunun gelişmesi, sporcularımızın dünya standartlarında hazırlanması, gelecekteki uluslararası, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde edeceğimiz başarılarımız için önemli bir adım atıyoruz. Bu tesisi, final yarışmamızla ülke sporumuzun hizmetine sunacağız. Emeği geçen herkese özellikle Sayın Valimiz Mehmet Fatih Çiçekli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz ve federasyon yönetim kurulu üyemiz Cavit Bardak'a teşekkür ediyorum."

Projenin tamamlanmasıyla Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali Karaman'da yapılacak ve pistin açılışı bu organizasyonla gerçekleştirilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
